Сладкая газировка и продажи на OLX: украинцам готовят новые налоги

Украинцам готовят введение ряда новых налогов, которые планируют внести в бюджет на 2026 год. Однако начнут ли их взимать именно с 2026-го – пока неизвестно. Среди ключевых нововведений – налогообложение продаж на онлайн-платформах, введение акциза на сладкие и газированные напитки, а также усиление системы сбора налогового долга.

Видео дня

Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы. Такие планы вызвали острую критику со стороны народного депутата Железняка ("Голос"), который обнародовал ключевые положения будущей декларации и отметил многие проблемы в налоговой политике правительства.

Прежде всего, правительство планирует ввести налогообложение онлайн-платформ, как отмечает Железняк это так называемый "налог на OLX". Отныне продажи товаров через интернет-площадки будут подлежать налогообложению, что фактически означает новую налоговую нагрузку на физических лиц и бизнес, который пользуется этими сервисами.

Еще одной важной новацией является введение акцизного налога на сладкие и газированные напитки. Ожидается, что такой новый вид налогообложения может повлиять на стоимость популярных среди украинцев напитков. Также Минфин хочет усовершенствовать систему сбора налогового долга, чтобы более эффективно взимать задолженности по налогам и предупреждать потери бюджета. Железняк отмечает, что по расчетам Министерства финансов, благодаря этим мерам в государственный бюджет будет поступать дополнительно:

48,5 миллиарда гривен в 2026 году;

по 28 миллиардов гривен ежегодно в 2027 и 2028 годах.

Ожидается, что это должно существенно пополнить поступления, которые правительство рассматривает как необходимые для финансирования государственных нужд. Железняк остро отреагировал на обнародованные планы правительства. Он отметил, что Министерство финансов нарушило закон, не подав вовремя в Верховную Раду текст Бюджетной декларации, из-за чего оно вынуждено было обнародовать ее само.

"Минфин снова нарушил закон. Он должен был в Раду подать Бюджетную декларацию на 2026–2028 годы за три дня, но этого не было сделано", – написал Железняк. Он также отметил, что, несмотря на планы введения новых налогов, правительство не занимается реформой таможни, которая способна была бы значительно увеличить доходы государства, потому что именно из-за контрабанды бюджет ежегодно теряет более 50 миллиардов гривен.

"На контрабанде в таможне мы теряем сумму от 50 млрд... но ни слова о перезагрузке таможни, которое является прямым требованием принятого закона, Минфин не заложил", – подчеркнул нардеп. Новые налоги означают дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса и граждан, которые пользуются интернет-платформами или покупают сладкие напитки.

В то же время власть должна найти баланс между необходимостью наполнить бюджет и поддержкой экономики, особенно в условиях войны и сложной социально-экономической ситуации. Стоит помнить, что это пока только проект планов правительства, которые должны пройти согласование в Верховной Раде, поэтому окончательный формат и сроки внедрения новых налогов могут меняться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поскольку наступил июль, украинским предпринимателям следует задуматься об уплате единого налога, ЕСВ и военного сбора. А от физлиц-предпринимателей (ФОПов) 3 группы ожидают декларацию за второе полугодие 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!