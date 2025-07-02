В Украине появится налог на OLX и газировку: в правительстве уточнили важный нюанс

До конца 2025 года в Украине не планируют вводить новые налоги, или повышать старые. Это в частности касается и налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, и акциза на напитки с подсластителями.

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Об этом сообщили Общественному в Министерстве финансов. Отмечается, что появление указанных налогов соответствует принятой национальной стратегии доходов до 2030 года.

По словам председателя Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), по законопроекту о налогообложении цифровых платформ ведутся консультации. Кроме того, он пока не видит перспектив внесения в сессионный зал законопроекта об акцизе на сладкие газированные напитки.

Следует отметить, что финансовый комитет уже рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о введении акцизного налога на воду с сахаром или другими подслащивающими или ароматическими веществами еще в июле 2024 года. Но с тех пор статус законопроекта не менялся.

Новые налоги в Украине: что прописано в Бюджетной декларации

Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, правительство Украины планирует ввести налогообложение онлайн-платформ, который уже назвали "налогом на OLX". Отныне продажи товаров через интернет-площадки будут подлежать налогообложению, что фактически означает новую налоговую нагрузку на физических лиц и бизнес, который пользуется этими сервисами.

Еще одной важной новацией является введение акцизного налога на сладкие и газированные напитки. Ожидается, что такой новый вид налогообложения может повлиять на стоимость популярных среди украинцев напитков. Также Минфин хочет усовершенствовать систему сбора налогового долга, чтобы более эффективно взимать задолженность по налогам и предупреждать потери бюджета. Благодаря этим мерам в государственный бюджет будет поступать дополнительно:

48,5 миллиарда гривен в 2026 году;

по 28 миллиардов гривен ежегодно в 2027 и 2028 годах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, поскольку наступил июль, украинским предпринимателям следует задуматься об уплате единого налога, ЕСВ и военного сбора. А от физлиц-предпринимателей (ФОПов) 3 группы ожидают декларацию за второе полугодие 2025 года.

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