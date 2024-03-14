В Соединенном Королевстве иностранным правительствам будет запрещено владеть британскими газетами и новостными журналами. Соответствующее заявление сделало правительство Великобритании. Оно подчеркнуло, что "на законодательном уровне обеспечит дополнительную защиту свободной печати".

По какому поводу на Даунинг-стрит, 10 сделалих такое заявление, не объясняется. Однако британский национальный вещатель отметил, что именно так правительство желает противостоять поглощению таблоидов Daily Telegraph и Spectator группой, финансируемой Объединенными Арабскими Эмиратами.

Правительство Британии хочет внести поправки в закон о цифровых рынках, конкуренции и потребителях. Это уже не первая попытка Даунинг-стрит, 10 изменить указанный закон, однако ранее внесенные поправки оказались не действенными. Однако в Палате лордов считают, что с новыми поправками закон "исключит слияние газет и периодических новостных журналов, связанных с собственностью, влиянием или контролем со стороны иностранных государств".

Интересно, что речь идет только о печатных и/или электронных таблоидах и не будет распространяться на вещателей.

Дело в том, что инвестиционный фонд RedBird IMI погасил долги предыдущего владельца и теперь пытается взять под контроль газеты Daily и Sunday Telegraph и журнал Spectator. Фондом владеет шейх Мансур бин Заед аль-Нахаян. Хотя последний - вице-премьер-министр и вице-президент ОАЭ, в Британии он более известен как владелец футбольного клуба "Манчестер Сити".

Как сообщал OBOZ.UA, аэриканское издание The New York Times ранее заявило, что во время выхода из Авдеевки в Донецкой области от 850 до 1000 украинских солдат могли попасть в российский плен. Однако в Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию.

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