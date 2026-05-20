Varto запустила мобильное приложение для инвестиций в энергетические активы

Маркетплейс проверенных инвестиционных активов Varto запустил мобильное приложение для iOS и Android. В нем инвестор может пройти полный путь – от регистрации и верификации до инвестирования, мониторинга начислений и вывода средств.

Приложение переносит функционал веб-платформы в мобильный формат и дает пользователям доступ к инвестициям в проекты реального сектора экономики. В частности, на платформе представлены энергетические и инфраструктурные активы, которые уже введены в эксплуатацию и генерируют доход.

Что предлагает платформа

Первые активы на платформе – две действующие ветроустановки общей мощностью 10,4 МВт в Закарпатской области. Ветроустановки уже построены, введены в эксплуатацию, продают электроэнергию и находятся на балансе инвестиционного фонда. Благодаря этому инвесторы могут получать доход с первого дня после инвестирования.

Минимальная сумма входа – от 126 000 грн, прогнозируемая операционная доходность – 11–13% годовых в евроэквиваленте. Выплаты осуществляются ежеквартально. Привлечение средств в первый проект стартовало 05 февраля 2026 года и Varto уже осуществила выплату дивидендов инвесторам за первый квартал.

Что есть в приложении

Приложение реализует полный инвесторский цикл: верификация через Дія, выбор проекта, покупка сертификатов инвестиционного фонда, мониторинг начислений и вывод средств. В карточке каждого актива доступна полная документация – финансовая, юридическая, техническая, аудит.

Прецедент для рынка: инвестор видит, как работает актив

Одна из ключевых особенностей приложения и платформы Varto – возможность отслеживать не только финансовые начисления, но и фактическую работу актива.

Инвестор может видеть, как энергетический объект генерирует электроэнергию и сколько зарабатывает. Данные по генерации и финансовым показателям обновляются еженедельно.

Для украинского инвестиционного рынка это новый уровень прозрачности: инвестор получает не просто отчетность по факту, а регулярный доступ к показателям работы актива, в который он инвестировал.

"Мы строили приложение с простой идеей: инвестор должен видеть, куда идут его деньги, и отслеживать результат в любой момент. Весь контроль над капиталом – в одном интерфейсе, без лишних шагов", – комментирует Ростислав Кульчицкий, СЕО Varto.

Как построена инфраструктура инвестиций

Все операции проходят через лицензированного брокера УНИВЕР Капитал. Финансовая модель прошла аудит международной компании Kreston. На платформе представлены только объекты, которые уже введены в эксплуатацию и генерируют доход – без стартапов и "котлованных" рисков.

Приложение Varto доступно в App Store и Google Play.

Справка

Varto – инвестиционная платформа, предоставляющая частным инвесторам доступ к проектам в реальном секторе экономики. Первые активы на платформе – две действующие ветроустановки общей мощностью 10,4 МВт в Закарпатской области. Все проекты проходят независимый аудит и публикуют полную документацию. Финансовые операции осуществляются через лицензированного брокера УНИВЕР Капитал.