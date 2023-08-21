Вакансий больше, чем людей: каких специалистов в Украине катастрофически не хватает

В Украине врачам общей практики, терапевтам и электромонтерам в настоящее время устроиться на работу достаточно легко. Ведь именно в таких специалистах рынок сейчас нуждается больше всего.

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Об этом рассказали в Госслужбе занятости, передает УНН. Там отметили: на начало августа на врачей общей практики было заявлено 220 вакансий при всего 5 безработных.

Для врачей-терапевтов было 148 вакансий при 9 безработных. Для электромонтеров – 650 вакансий при 237 безработных.

Кроме того, существенный недобор наблюдается и по другим специальностям. В частности:

на слесаря-сантехника заявлено 373 вакансии при 134 безработных;

на слесаря-электрика – 212 вакансий при 39 безработных;

на токаря – 376 вакансий при 139 безработных.

Почему работа есть, а безработных много

Такое положение дел, объяснили в Госслужбе, является результатом профессионально-квалификационный дисбаланс. Т. е. для работы по одним специальностям критически не хватает людей, а для других их слишком много.

Еще одна проблема – безработных женщин в Украине стало намного больше, чем мужчин. Что, вероятно, связано с тем, что многие мужчины сейчас находятся в рядах украинской армии, защищая страну от России. Соответственно, возникают определенные трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно считаются мужскими.

В целом же по состоянию на 1 августа 2023 года на учете в Госслужбе занятости находились 112 тыс. зарегистрированных безработных. Вакансий же насчитывалось почти в 2 раза меньше – около 60 тысяч.

Однако реальные цифры, вероятно, совсем другие. Ведь:

многие безработные не становятся на учет;

работодатели ищут персонал, не прибегая к услугам службы занятости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, несмотря на распространенное мнение, что высокую зарплату можно получать только работая по "офисным" профессиям, в действительности в Украине реально зарабатывать большую сумму, будучи представителем рабочих специальностей. К примеру, водителям-международникам в среднем предлагают 42 500 грн.

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