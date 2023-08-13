Кто в Украине зарабатывает больше 30 тысяч гривен не имея высшего образования: названы профессии

Несмотря на распространенное мнение, что высокую зарплату можно получать только работая по "офисным" профессиям, в действительности в Украине реально зарабатывать большую сумму, будучи представителем рабочих специальностей. К примеру, водителям-международникам в среднем предлагают 42 500 грн.

Видео дня

На втором месте по предлагаемым зарплатам, по данным крупного кадрового портала, проходчики (угольная промышленность). Они могут рассчитывать в среднем на 36 000 грн.

Керамистам предлагают немногим меньше – 35 000 грн. Автомалярам – 32 500 грн. А представителям сразу ряда профессий – 30 000 грн. Речь об:

подготовителях;

помбурах (помощниках бурильщиков);

технологах на мебельном производстве;

автоэлектриках;

тонировщиках;

мотористах;

установщиках газобаллонного оборудования автомобиля (ГБО).

Теплотехники могут рассчитывать на 28 000 грн. Арматурщики – на 27 500 грн.

Где в Украине платят самые высокие зарплаты

В целом же среди всех больших городов Украины самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве – в среднем 20 000 грн. При этом разброс огромный – от 110 000 грн у C++ developer (специалистов, знающих тонкости языка программирования C++) до 6700 у руководителей кружка.

На втором месте после Киева по размерам зарплат оказались сразу три города, где в среднем предлагают 17 500 грн. Это:

Днепр

Больше всего здесь предлагают топ-менеджерам, в среднем 55 000 грн, меньше всего – уборщицам, 8 500 грн.

Львов

Больше всего обещают военнослужащим, 72 500 грн, меньше всего – операторам АЗС, уборщицам, посудомойщицам, педагогам-организаторам, в среднем 10 000 грн.

Ужгород

Больше всего предлагают ремонтникам и технологам, по 35 000 грн в среднем, меньше всего – кредитным экспертам, 10 800 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, 70% соискателей работы в Украине в той или иной степени недовольны зарплатами. Тем не менее ситуация уже в скором времени может измениться, ведь сразу 63% работодателей намерены повысить зарплаты своим сотрудникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!