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Вакансии в ВСУ и рекрутинг: где больше всего предложений и какие специальности популярны

Владимир Пазий
Рынки и компании
1 минута
975
Работа военным в Украине

В Украине конкуренция за вакансии от военных подразделений не ниже средней на рынке труда. Подразделения размещают предложения работы в разных категориях: и боевые, и небоевые.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. В январе 2024 года больше всего вакансий было в следующих категориях:

  • 1206 - "Охрана, безопасность";
  • 250 - "Транспорт, автобизнес";
  • 196 - "Телекоммуникации и связь";
  • 180 - "Медицина, фармацевтика";
  • 145 - "Рабочие специальности, производство".

Подразделения, которые имели больше предложений работы:

  • Морская пехота ВСУ (93 вакансии).
  • Военная часть А4085(52).
  • 104 ОБр Сил ТрО (45).
  • Военная часть А4759(39).
  • Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).

Причем, предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — все 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.

В первые два месяца реализации военного рекрутинга количество вакансий в разных категориях меняется очень динамично. Как сравнить с декабрем, больше всего возросло количество предложений работы в 10 категориях.

Как сообщал OBOZ.UА ранее, в Украине заметно возросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.

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