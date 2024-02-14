Вакансии в ВСУ и рекрутинг: где больше всего предложений и какие специальности популярны

В Украине конкуренция за вакансии от военных подразделений не ниже средней на рынке труда. Подразделения размещают предложения работы в разных категориях: и боевые, и небоевые.

Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. В январе 2024 года больше всего вакансий было в следующих категориях:

1206 - "Охрана, безопасность";

250 - "Транспорт, автобизнес";

196 - "Телекоммуникации и связь";

180 - "Медицина, фармацевтика";

145 - "Рабочие специальности, производство".

Подразделения, которые имели больше предложений работы:

Морская пехота ВСУ (93 вакансии).

Военная часть А4085(52).

104 ОБр Сил ТрО (45).

Военная часть А4759(39).

Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).

Причем, предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — все 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.

В первые два месяца реализации военного рекрутинга количество вакансий в разных категориях меняется очень динамично. Как сравнить с декабрем, больше всего возросло количество предложений работы в 10 категориях.

Как сообщал OBOZ.UА ранее, в Украине заметно возросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.

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