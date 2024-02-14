Вакансии в ВСУ и рекрутинг: где больше всего предложений и какие специальности популярны
В Украине конкуренция за вакансии от военных подразделений не ниже средней на рынке труда. Подразделения размещают предложения работы в разных категориях: и боевые, и небоевые.
Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала. В январе 2024 года больше всего вакансий было в следующих категориях:
- 1206 - "Охрана, безопасность";
- 250 - "Транспорт, автобизнес";
- 196 - "Телекоммуникации и связь";
- 180 - "Медицина, фармацевтика";
- 145 - "Рабочие специальности, производство".
Подразделения, которые имели больше предложений работы:
- Морская пехота ВСУ (93 вакансии).
- Военная часть А4085(52).
- 104 ОБр Сил ТрО (45).
- Военная часть А4759(39).
- Рекрутинговый центр Сил ТРО ВСУ (38).
Причем, предложения работы от Сил обороны Украины охватывают практически все категории — все 23 из 28 возможных. К примеру, есть работа для юристов, маркетологов и даже режиссеров.
В первые два месяца реализации военного рекрутинга количество вакансий в разных категориях меняется очень динамично. Как сравнить с декабрем, больше всего возросло количество предложений работы в 10 категориях.
Как сообщал OBOZ.UА ранее, в Украине заметно возросла конкуренция на рынке труда – в январе-2024 этот показатель оказался на 42% выше, чем в декабре-2023. При этом сложнее всего устроиться на удаленную работу в IT, а легче всего найти место представителям рабочих профессий и медикам.
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