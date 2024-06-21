В Ужгороде из-за отсутствия комендантского часа и ракетных атак взлетели цены на квартиры

Ужгород – город с самой дорогой арендой. На однокомнатную квартиру средней стоимости потребуется почти вся (99,9%) средняя зарплата. Это чуть менее 20 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Здесь стоимость аренды жилья за время полномасштабной войны взлетела в разы. В Ужгород обычно не прилетает, местные власти не стали вводить комендантский час. Однако такое соотношение средней зарплаты и стоимости аренды свидетельствует и о том, что жилье переоценено. После окончания войны стоимость аренды здесь должна значительно снизиться.

В Киеве по состоянию на май средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14 тыс. грн в месяц. При этом в Деснянском районе можно найти квартиру за 7,5 тыс. грн, а на Печерске – за 28,7 тыс. грн. Это самые высокие цены в истории киевского рынка недвижимости (согласно статистике Rieltor.ua). К примеру, три года назад, до полномасштабной войны, однокомнатную квартиру сдавали в аренду в среднем за 10 тыс. грн.

По-прежнему наибольшим спросом пользуются именно однокомнатные квартиры. При этом львиная доля сделок совершается в бюджетном сегменте. Обычно летом, почти до конца августа, на рынке недвижимости начинается "мертвый сезон". Однако сейчас ситуация кардинально изменилась. С одной стороны, Киев – первый по количеству открытых вакансий и уровню средней заработной платы.

К примеру, согласно данным большого кадрового портала, средняя зарплата в столице достигает 24 тыс. грн. В то время как в Житомире – 17,5 тыс. грн. При этом, по данным Dim.ria, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Житомире – 11,1 тыс. грн.

То есть у семьи с двумя средними зарплатами в Житомире после аренды однокомнатной квартиры средней стоимости на жизнь будет ежемесячно оставаться 23,9 тыс. грн. У такой же семьи в тех же условиях в Киеве – 34 тыс. грн. При этом в Киеве (данные одного из самых крупных кадровых порталов) открыто 30,1 тыс. вакансий, а в Житомире – всего 1,2 тыс. вакансий.

В то время как в Харькове из-за постоянных обстрелов сложилась противоположная ситуация. Здесь стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 34,3% средней зарплаты, а в Херсоне – всего 14%.

Как сообщал OBOZ.UA, по всей Украине на вторичном рынке изменились цены на 1-комнатные квартиры. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. К примеру, с марта по май 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Закарпатской области – сразу на 10%, до средних 58 919 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано в Сумской области – на 6% до средних 27 090 долларов.

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