В УЗ предупредили о задержке ряда поездов: озвучены рейсы

Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах Киева в результате утренних обстрелов страны-террористки России задерживается отправка ряда электропоездов интерсити. Речь идет, в частности, о рейсе 712 Киев – Краматорск.

Также задерживается рейс 722 Киев – Харьков. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці" 21 сентября.

Позже в компании добавили, что были задействованы резервные тепловозы. Так, оба поезда отправлены с задержкой +1 час 10 мин.

Резервный тепловоз также задействован под поезд №94 Хелм – Харьков. Задержка составит ориентировочно 1 час. В свою очередь Kyiv City Express курсирует по расписанию.

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