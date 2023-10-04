УЗ гарантирует частным вагоновладельцам качественные услуги по доступу к европути, – Еремин

Укрзализныця будет предоставлять качественные услуги по доступу к инфраструктуре и услугу по перестановке тележек на европути – это прямая ответственность компании. Обеспечение частного парка вагонов евротележками – это обязательство каждого перевозчика.

Для обеспечения стратегических перевозок и экономики страны в начале полномасштабной войны Укрзализныця инвестировала в модернизацию тележек под европути.

"Тележки – это конструктивная часть вагона. В настоящее время Укрзализныця имеет 1 810 рабочий парк тележек для колеи 1435 мм и все необходимые компании для осуществления перевозок в собственных вагонах. Этого количества тележек достаточно чтобы около 905 вагонов переставить на тележки под европуть. А наш общий парк – около 50 тыс. вагонов. То есть Укрзализныця и сама имеет дефицит таких тележек. Частные владельцы вагонов могут производить или купить евротележки и в дальнейшем пользоваться нашими пунктами перестановки. В аренду тележки будут предоставляться только в случае, если компания будет иметь такую возможность", – отметил член правление АО "Укрзализныця" Вячеслав Еремин.

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Он также добавил, что с рядом компаний уже достигнуты договоренности о перевозках грузов в Европу в вагонах Укрзализныци, с отдельными клиентами еще существуют разногласия, которые будут решены в ближайшее время.

Кроме того, Укрзализныця активно развивает работу UZ Cargo Poland, и компании очень важно максимально наращивать перевозки в собственных вагонах на территории стран ЕС.

"В настоящее время UZ Cargo Poland подписало контракты с 5 заказчиками на использование вагонов Уз на тележках 1435. К услуге по перевозке грузов в вагонах Укрзализныци, в том числе и за границу, имеют равный доступ все грузовладельцы. В то же время крупные частные грузовладельцы отдают свои вагоны только под перевозку своих грузов. Таким образом, мы никоим образом не ограничиваем экспорт украинских грузов железнодорожным транспортом, а наоборот предлагаем рынку конкурентную услугу", – резюмировал Вячеслав Еремин.

Напомним, что АО "Укрзализныця" и компания DAI Global LLC подписали меморандум о реализации проекта международной технической помощи "Экономическая поддержка Украины", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), который предусматривает развитие экспорта украинского зерна железнодорожным транспортом.