У "Укрпочты" появилась новая функция: когда начнет работать услуга

"Укрпочта" будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории. Ожидается, что это позволит на 100% решить проблему доступных лекарств на территории Украины, причем достаточно быстро – в первой половине 2024 года.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили:

пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля;

ныне проходит набор фармацевтов – "ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист".

"Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях. Продолжается поиск должного помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве", – говорится в сообщении.

Подчеркивается: также планируется введение горячей линии. Ее хотят использовать для оформления запросов от граждан.

Ранее "Укрпочта" впервые с 2002 года доставила международные отправления по железной дороге. Таким образом, было найдено решение, как обойти заблокированные автомобильные пункты пропуска на границе. В первом поезде было почти 80 тыс. посылок, а прибыл он в Киев.

"Теперь блокады и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. Новое транспортное решение позволит компаниям не зависеть от ситуации на границе и доставлять любые объемы посылок", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина совместно с Еврокомиссией планирует создать стратегический запас лекарств. Использовать его предполагают при чрезвычайных ситуациях.

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