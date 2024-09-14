В "Укрэнерго" обратились к украинцам: 14 сентября просят пользоваться электроприборами в указанное время

В Украине 14 сентября использовать графики отключения электроэнергии не планируют. Энергетики также обратились к украинцам с просьбой использовать мощные электроприборы в период высокой солнечной активности.

Видео дня

Именно в этот момент в Украине наблюдается самая большая солнечная генерация. Речь идет о периоде с 10:00 до 16:00, сообщают в "Укрэнерго".

"14 сентября меры ограничения не прогнозируются. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности - с 10:00 до 16:00", – говорится в сообщении.

Отключения почти точно будут зимой

Согласно прогнозам экспертов, продолжительность отключений электроэнергии зимой составит 12 часов (оптимистический сценарий). В худшем из вариантов без электроэнергии придется проводить до 20 часов в сутки. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в зависимости от развития событий прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период. По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. По наихудшему сценарию, если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику, этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!