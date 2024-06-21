В Украину ввезли рекордное количество электрокаров: какие марки самые популярные

В 2024 году в Украину ввезли рекордные 20,8 тысячи электрокаров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшим спросом у украинцев пользуются марки Tesla, Volkswagen и Nissan.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. В 2023 году это количество составляло 9736 автомобилей.

По указанным данным, электромобили составляют 12,9% от общего количества импортируемых автомобилей в Украину. Этот значительный рост свидетельствует о том, что украинцы все больше предпочитают экологический транспорт, несмотря на периодические проблемы с энергоснабжением в стране.

Наибольшим спросом среди украинских потребителей пользуются электрокары Tesla. За пять месяцев 2024 года в страну было ввезено 4742 автомобиля этой марки. На втором месте находится Volkswagen с 3194 ввозимыми электроавтомобилями, а тройку лидеров замыкает Nissan с 3034 электрокарами. Среди моделей электрокаров, пользующихся наибольшим спросом в Украине, выделяются:

Nissan Leaf;

Tesla Model 3;

Volkswagen ID.4.

Эти модели привлекают украинцев своей надежностью, эффективностью и современным дизайном. Лидером среди регионов по ввозу электрокаров стала Львовщина, где доля ввозимых автомобилей составляет 13,5%. На втором месте расположился Киев с 13,1%, а Одесская область заняла третье место с 9,3%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с начала 2024 года в 3,5 раза выросло количество заявлений на услугу снятия с регистрации поврежденного или непригодного к использованию автомобиля. Такую услугу можно получить бесплатно, если автомобиль уже превратился в металлолом или физически уничтожен или сильно поврежден.

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