В Украину ввезли опасный чай: в каком обнаружили хлорпирифос

В Украину ввезли из Германии чай, который может оказаться вредным для здоровья. В жасмине (из Китая) были обнаружены остатки пестицидов, в том числе хлорпирифоса.

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Как сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области, украинские чиновники получили официальное сообщение через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF). "Уважаемые потребители! В случае обнаружения в обращении этой продукции сообщайте Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области по тел.: (0372) 553409 или обращайтесь в территориальные управления", - сообщили в ведомстве.

Жасмин использовался в различных чайных смесях, экспортировавшихся из Федеративной Республики Германия (производитель: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) в Украину (получатель: ООО "Мир чая", ул. Гайдара, 50, офис 7, г.Киев, 01033) .

"По данным Американской академии педиатрии, пренатальное влияние хлорпирифоса приводит к меньшему весу ребенка при рождении, снижению уровня IQ, потере рабочей памяти, нарушению внимания и задержке развития моторики. Хлорпирифос также может вызывать острое отравление пестицидами и приводить к судорогам иногда смерти", – сообщили в организации.

Напомним, ранее украинцев предупредили о ввозе в страну отравленных египетских мандаринов. В них содержится опасный пестицид диметоата. Продукцию импортировала фирма, зарегистрированная в Киеве.

Партия опасной продукции будет полностью изъята. При этом потребителей просят в случае обнаружения таких фруктов обращаться в территориальные отделения Госпродпотребслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA, недавнее исследование показало, что половина красной и черной икры в Европе продается незаконно. Проверка проводилась, в частности, и в Украине.

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