Взятки в обмен на оплату работы: в "Энергоатоме" задержали чиновницу-коррупционерку

Чиновница "Энергоатома" требовала от компании-подрядчика ежемесячные взятки за своевременную оплату работ и непрепятствование выполнению контракта. Таким образом женщина получила 1,67 млн грн, сейчас она задержана.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Как отмечается, речь идет о заместителе генерального директора филиала "Атомэнергомаш".

Что выяснили следователи

Чиновница просила от представителя частного общества ежемесячные "проценты" в размере от 10 до 15% от стоимости работ. Взамен она обещала обеспечить своевременную оплату выполненных работ по договорам подряда и не препятствовать выполнению договорных обязательств.

В июне-ноябре 2025 года чиновница получила взятку на общую сумму около 1,67 млн грн (то есть около $40,2 тыс.). Но в целом она требовала более 6,6 млн грн.

Сейчас фигурантка расследования задержана. Расследование квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).

Позиция "Энергоатома"

В компании подтвердили, что 4 ноября в одном из филиалов проводились следственные действия, и заверили, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы и разъяснения. В "Энергоатоме" отметили свою заинтересованность во"всестороннем, объективном и прозрачном расследовании обстоятельств, которые стали основанием для проведения этих процессуальных действий".

"АО "НАЭК "Энергоатом" придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции, недобросовестных или незаконных действий. Компания системно внедряет антикоррупционные механизмы, внутренний контроль и комплаенс-процедуры, направленные на обеспечение открытости и ответственности", – заверили в НАЭК.

Также отмечается, что все обособленные подразделения компании "продолжают работать, обеспечивая стабильное производство электроэнергии для украинских потребителей".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что НАБУ начало расследовать растрату 430 млн грн на строительстве новых атомных блоков на Хмельницкой АЭС (ХАЭС). При этом в "Энергоатоме" отвергают все обвинения, называя их "безосновательными".

