В украинских поездах появилась военизированная охрана: зачем "Укрзалізниця" пошла на такой шаг

В украинских поездах и на вокзалах появится военизированная охрана – "Укрзалізниця" вводит маршалов железнодорожной безопасности. При этом первые из них уже начали работать.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что целью такого нововведения явдяется:

контролировать ситуацию в пассажирских перевозках;

своевременно реагировать в случае необходимости.

"Укрзалізниця" вводит маршалов железнодорожной безопасности на вокзалах и в поездах вводит маршалов железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны общества", – говорится в сообщении.

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Будут работать без формы

В то же время, отметили в компании, в отличие от охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают не публично. Поэтому "вычислить" их из пассажиров невозможно. Такую форму организации работы охраны в компании "подсмотрели" у авиаперевозчиков.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров", – объяснили в "Укрзалізниці".

Маршалы уже работают

Запуск работы маршалов железнодорожной безопасности уже состоялся. Произошло это в сентябре.

Как объяснили в компании, они работают на одном из популярных западных направлений, "которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров".

Кроме того, отмечается, ранее в рамках реализации проекта "Железная безопасность" компания ввела сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, "Укрзалізниця" запускает поезд между Львовом и Варшавой. Первый рейс отправляется 15 октября. Стоимость билетов на 15 октября со Львова – от 1 198 грн. Ехать пассажиры будут на сидячих местах – мягких креслах с подголовниками.

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