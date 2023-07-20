Самое существенное снижение цен за месяц: в Украине резко подешевела популярная крупа

В Украине июне цены на гречку снизились по сравнению с маем на 7,2%. С декабря стоимость упала на 30,6% и уступает только яйцам, цены на которые в июне снизились на 31,7%.

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Удешевление на 7,2% в месяц является самым существенным снижением среди 33 видов продуктов питания, помесячную динамику цен на которые отслеживает Госстат Украины. Об этом OBOZREVATEL рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Также он добавил, что в июне ощутимо уменьшились цены на рис (-3,4%), подсолнечное масло (-2,4%), лук репчатый (-2,2%), сало (-1,4%), а также макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (-1,3%). В пределах 1% уменьшились по сравнению с маем потребительские цены на муку, сыры мягкие, крупы пшеничные, хлеб пшеничный, крупы манные и рыбу мороженую, проинформировал ученый.

По словам Лупенко, в целом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены на продукты питания выросли в июне меньше всего в текущем году – на 0,1%. Однако больше всего на картофель (+21,7%), капусту белокочанную (+21,5%), яблоки (+20,1%).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине значительно снизились цены на помидоры. Стоимость сезонных овощей в супермаркетах за неделю упала на треть. Теперь килограмм продают по ценам от 45 до 75 грн (в зависимости от сорта и точки продаж).

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