В Украине женщин будут обучать хорошо оплачиваемой профессии: как записаться

В Украине запустили проект по подготовке женщин-водителей автобусов с гарантированным трудоустройством – таким образом власти хотят расширить профессиональный потенциал женщин в области пассажирских перевозок. Обучение в рамках программы бесплатное. Принять участие же в ней могут женщины от 21 до 65 лет, проживающие в определенных регионах страны, а подать заявку на обучение можно онлайн. При этом уже сейчас в описании требований большинства хорошо оплачиваемых вакансий для водителей-международников пол соискателя не указывается.

Видео дня

Об программе сообщили в Мининфраструктуры. Там отметили, что подаваться на участие в проекте могут женщины, проживающие в:

Киеве;

Киевской;

Днепропетровской;

Запорожской;

Львовской;

Полтавской;

Черниговской;

Николаевской областях.

Кроме того, кандидатки должны иметь водительское удостоверение категории B/C/CE или D1. А также опыт вождения свыше 3 лет.

"Участницы проекта пройдут переподготовку и переквалификацию для приведения навыков в соответствие с требованиями реформирования пассажирского транспорта в Украине и международными стандартами. Предусмотрена учеба для 100 женщин", – говорится в сообщении.

Как подать заявку на обучение

Для участия в отборе требуется до 1 октября заполнить анкету. Она расположена по ссылке. Указать в ней, среди прочего, нужно:

личные данные;

место жительства;

категорию имеющегося водительского удостоверения;

сколько лет прошло с даты получения водительского удостоверения по указанной категории;

имеющееся место работы/готовность его сменить и пр.

Кроме того, нужно пройти собеседование с командой проекта для знакомства. А также подписать согласие на трудоустройство водителем автобуса после окончания учебы – тех, кто не собирается работать по специальности после окончание обучения к участию в проекте не допустят.

"Для участия в проекте нужно иметь водительские права, опыт практического вождения, возможность учиться онлайн и офлайн, желание переквалифицироваться для дальнейшего трудоустройства", – рассказали в министерстве.

Программа обучения

Обучение на водителей автобуса будет состоять из 5 этапов. В частности:

переквалификации;

сдачи экзамена и получении нового водительского удостоверения категории D;

подготовки к трудоустройству;

трудоустройства;

адаптации на новом рабочем месте.

Работа для женщин-водителей автобусов

В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для водителей автобусов. При чем хорошо оплачиваемых – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 25 000, 30 000 и даже 40 000 грн.

При этом в описании требований большинства предложений пол соискателя не указывается. Что, вероятно, уже дает возможность женщинам, имеющим все необходимые профессиональные навыки, претендовать на получение работы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков. В настоящее время география проекта охватывает 4 города: Киев, Тернополь, Ривне и Хмельницкий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!