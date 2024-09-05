В Украине женщин будут обучать хорошо оплачиваемой профессии: как записаться
В Украине запустили проект по подготовке женщин-водителей автобусов с гарантированным трудоустройством – таким образом власти хотят расширить профессиональный потенциал женщин в области пассажирских перевозок. Обучение в рамках программы бесплатное. Принять участие же в ней могут женщины от 21 до 65 лет, проживающие в определенных регионах страны, а подать заявку на обучение можно онлайн. При этом уже сейчас в описании требований большинства хорошо оплачиваемых вакансий для водителей-международников пол соискателя не указывается.
Об программе сообщили в Мининфраструктуры. Там отметили, что подаваться на участие в проекте могут женщины, проживающие в:
- Киеве;
- Киевской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Львовской;
- Полтавской;
- Черниговской;
- Николаевской областях.
Кроме того, кандидатки должны иметь водительское удостоверение категории B/C/CE или D1. А также опыт вождения свыше 3 лет.
"Участницы проекта пройдут переподготовку и переквалификацию для приведения навыков в соответствие с требованиями реформирования пассажирского транспорта в Украине и международными стандартами. Предусмотрена учеба для 100 женщин", – говорится в сообщении.
Как подать заявку на обучение
Для участия в отборе требуется до 1 октября заполнить анкету. Она расположена по ссылке. Указать в ней, среди прочего, нужно:
- личные данные;
- место жительства;
- категорию имеющегося водительского удостоверения;
- сколько лет прошло с даты получения водительского удостоверения по указанной категории;
- имеющееся место работы/готовность его сменить и пр.
Кроме того, нужно пройти собеседование с командой проекта для знакомства. А также подписать согласие на трудоустройство водителем автобуса после окончания учебы – тех, кто не собирается работать по специальности после окончание обучения к участию в проекте не допустят.
"Для участия в проекте нужно иметь водительские права, опыт практического вождения, возможность учиться онлайн и офлайн, желание переквалифицироваться для дальнейшего трудоустройства", – рассказали в министерстве.
Программа обучения
Обучение на водителей автобуса будет состоять из 5 этапов. В частности:
- переквалификации;
- сдачи экзамена и получении нового водительского удостоверения категории D;
- подготовки к трудоустройству;
- трудоустройства;
- адаптации на новом рабочем месте.
Работа для женщин-водителей автобусов
В то же время, отметим: в настоящее время на рынке достаточно много вакансий для водителей автобусов. При чем хорошо оплачиваемых – некоторые компании, согласно информации крупного кадрового портала, предлагают зарплату в 25 000, 30 000 и даже 40 000 грн.
При этом в описании требований большинства предложений пол соискателя не указывается. Что, вероятно, уже дает возможность женщинам, имеющим все необходимые профессиональные навыки, претендовать на получение работы.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили пилотный проект по подготовке женщин-водителей грузовиков. В настоящее время география проекта охватывает 4 города: Киев, Тернополь, Ривне и Хмельницкий.
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