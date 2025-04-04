В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту: как выглядит внутри. Фото

На мощностях "Укрзалізниці" капитально модернизировали электропоезд ЭД9М на 792 места в 8 вагонах – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Он будет курсировать по маршруту Киев – Чернигов – Киев, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

Видео дня

Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили, что также поезд оборудовали:

инклюзивными туалетами и специальными местами для лиц с инвалидностью;

навигацией шрифтом Брайля;

креплениями для велосипедов;

системой видеонаблюдения.

"Кроме того, в процессе ремонтных работ обновили интерьер кабины машиниста и установили современный эргономичный пульт управления и микропроцессорную систему управления и диагностики. В кабине машиниста установлен кондиционер и микроволновка", – говорится в сообщении.

Также, отмечается, в поезде установили камеру, направленную ​​на токоприемник. Она, объясняется, позволит локомотивной бригаде:

предупреждать нестандартные ситуации;

замечать безбилетных пассажиров.

"Поезд был отставлен от эксплуатации из-за пожара в главном вагоне еще в 2021 году, а к его ремонту специалисты завода приступили в январе 2025 года. Все работы были выполнены в рекордно сжатые сроки – чуть больше, чем за 2 месяца", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" добавит для 2 своих поездов дополнительную остановку. С 10 апреля поезда №79/80 "Сичеслав" Днепр – Львов и №793/794 Черкассы – Киев будут останавливаться на платформе Выдубичи-Трипольские в обоих направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!