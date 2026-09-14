В Украине запустят новый поезд на популярном маршруте: как он выглядит и сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" усилила один из самых популярных региональных поездов – Львов – Ужгород – модернизированным электропоездом ЕПЛ2Т-002. Пассажирам будут доступны новые удобные кресла, кондиционеры, Wi-Fi, крепления для велосипедов и пеленальные столики – пассажирам доступны места второго класса, стоимость билетов на 17 сентября – 248,5 грн.

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Об этом сообщили на железной дороге. Отмечается, что новый поезд №835/836 из Львова выйдет на маршрут уже с 15 сентября и охватит такие популярные курортные и туристические объекты Западной Украины, как Сколе, Свалява, Славско и Мукачево.

Маршрут и расписание рейса

Львов.

Стрый.

Сколе.

Тухля.

Славско.

Воловец.

Свалява.

Мукачево.

Ужгород.

Из Львова поезд будет отправляться в 17:28, а прибывать в Ужгород в 22:46. Отправление из Ужгорода – в 6:27, а прибытие во Львов – в 11:34.

Стоимость билетов на новый поезд

Стоимость билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:

даты отправления;

класса вагона;

направления.

Например, на 17 сентября цена за полный маршрут составляет 248,48 грн в обоих направлениях – как из Львова, так и из Ужгорода.

Что обновили в электричке

Мягкие и удобные кресла.

Кондиционирование.

Wi-Fi.

Розетки и порты Type-C, USB.

Крепления для велосипедов.

Пеленальные столики.

Закуски и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.

Пандусы и специальные места для людей с инвалидностью.

Указатели и таблички шрифтом Брайля.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в поездах "Укрзалізниці" появятся новые пассажирские вагоны. Ожидается, что к концу 2029 года компания получит их в общей сложности сразу 102 – договор о поставке заключен с "Крюковским вагоностроительным заводом". Стоимость проекта превышает 1 млрд грн – он будет профинансирован при поддержке государства. Часть вагонов будет предназначена для перевозки людей в инвалидных колясках.

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