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В Украине запустят новый поезд на популярном маршруте: как он выглядит и сколько стоят билеты

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
3 минуты
3,2 т.
Как выглядит новый электропоезд Львов-Ужгород
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"Укрзалізниця" усилила один из самых популярных региональных поездов – Львов – Ужгород – модернизированным электропоездом ЕПЛ2Т-002. Пассажирам будут доступны новые удобные кресла, кондиционеры, Wi-Fi, крепления для велосипедов и пеленальные столики – пассажирам доступны места второго класса, стоимость билетов на 17 сентября – 248,5 грн.

Об этом сообщили на железной дороге. Отмечается, что новый поезд №835/836 из Львова выйдет на маршрут уже с 15 сентября и охватит такие популярные курортные и туристические объекты Западной Украины, как Сколе, Свалява, Славско и Мукачево.

Маршрут и расписание рейса

  • Львов.
  • Стрый.
  • Сколе.
  • Тухля.
  • Славско.
  • Воловец.
  • Свалява.
  • Мукачево.
  • Ужгород.

Из Львова поезд будет отправляться в 17:28, а прибывать в Ужгород в 22:46. Отправление из Ужгорода – в 6:27, а прибытие во Львов – в 11:34.

Обновленный электропоезд Львов – Ужгород
Новые вагоны электрички.
Как выглядят новые вагоны изнутри

Стоимость билетов на новый поезд

Стоимость билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:

  • даты отправления;
  • класса вагона;
  • направления.

Например, на 17 сентября цена за полный маршрут составляет 248,48 грн в обоих направлениях – как из Львова, так и из Ужгорода.

Цены на поезд из Львова
Цены на поезд из Ужгорода

Что обновили в электричке

  • Мягкие и удобные кресла.
  • Кондиционирование.
  • Wi-Fi.
  • Розетки и порты Type-C, USB.
  • Крепления для велосипедов.
  • Пеленальные столики.
  • Закуски и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.
  • Пандусы и специальные места для людей с инвалидностью.
  • Указатели и таблички шрифтом Брайля.
Новые розетки в электричке
Вагоны электропоезда оборудовали пеленальными столиками
Места для крепления велосипедов
Места для людей с инвалидностью.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в поездах "Укрзалізниці" появятся новые пассажирские вагоны. Ожидается, что к концу 2029 года компания получит их в общей сложности сразу 102 – договор о поставке заключен с "Крюковским вагоностроительным заводом". Стоимость проекта превышает 1 млрд грн – он будет профинансирован при поддержке государства. Часть вагонов будет предназначена для перевозки людей в инвалидных колясках.

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