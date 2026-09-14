В Украине запустят новый поезд на популярном маршруте: как он выглядит и сколько стоят билеты
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"Укрзалізниця" усилила один из самых популярных региональных поездов – Львов – Ужгород – модернизированным электропоездом ЕПЛ2Т-002. Пассажирам будут доступны новые удобные кресла, кондиционеры, Wi-Fi, крепления для велосипедов и пеленальные столики – пассажирам доступны места второго класса, стоимость билетов на 17 сентября – 248,5 грн.
Об этом сообщили на железной дороге. Отмечается, что новый поезд №835/836 из Львова выйдет на маршрут уже с 15 сентября и охватит такие популярные курортные и туристические объекты Западной Украины, как Сколе, Свалява, Славско и Мукачево.
Маршрут и расписание рейса
- Львов.
- Стрый.
- Сколе.
- Тухля.
- Славско.
- Воловец.
- Свалява.
- Мукачево.
- Ужгород.
Из Львова поезд будет отправляться в 17:28, а прибывать в Ужгород в 22:46. Отправление из Ужгорода – в 6:27, а прибытие во Львов – в 11:34.
Стоимость билетов на новый поезд
Стоимость билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:
- даты отправления;
- класса вагона;
- направления.
Например, на 17 сентября цена за полный маршрут составляет 248,48 грн в обоих направлениях – как из Львова, так и из Ужгорода.
Что обновили в электричке
- Мягкие и удобные кресла.
- Кондиционирование.
- Wi-Fi.
- Розетки и порты Type-C, USB.
- Крепления для велосипедов.
- Пеленальные столики.
- Закуски и напитки из торгового автомата в буфетной зоне.
- Пандусы и специальные места для людей с инвалидностью.
- Указатели и таблички шрифтом Брайля.
Как уже сообщал OBOZ.UA, в поездах "Укрзалізниці" появятся новые пассажирские вагоны. Ожидается, что к концу 2029 года компания получит их в общей сложности сразу 102 – договор о поставке заключен с "Крюковским вагоностроительным заводом". Стоимость проекта превышает 1 млрд грн – он будет профинансирован при поддержке государства. Часть вагонов будет предназначена для перевозки людей в инвалидных колясках.
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