В Украине появятся поезда с новыми вагонами: когда ожидать выхода в рейсы

В поездах "Укрзалізниці" появятся новые пассажирские вагоны. Ожидается, что до конца 2029 года компания получит их в общем количестве сразу 102 штук.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Договор нп поставку "дополнительных" 10 вагонов уже заключен – с "Крюковским вагоностроительным заводом" на 1,091 млрд грн.

Профинансирован проект будет при поддержке государства.

Из 10 вагонов предусмотрено 2 для перевозки лиц в колесном кресле.

"Заключено соглашение на вагоны нового образца – в общей сложности законтрактовано рекордные 102 пассажирских вагона в этом году!.. Компания подписала еще один договор с украинским производителем – на этот раз на поставку еще 10 пассажирских вагонов нового поколения до конца 2029 года", – говорится в сообщении.

Что известно о новых вагонах

В целом, отметили в перевозчике, ожидается, что новые вагоны смогут прослужить сразу на 20 лет дольше, чем нынешние. При этом они:

Будут более широкими, что позволит сделать спальные места существенно длиннее.

Потребовать меньшего количества сервисного персонала.

Использовать мощные батареи, более экологичное электроотопление.

Будут оборудованы герметичными межвагонными переходами.

Потребность в новых вагонах очень высокая

В то же время, констатировали в "Укрзалізниці", компания имеет высокую потребность в новых вагонах. Ведь:

Они выбывают по возрасту.

Их уничтожает враг.

"Так что без обновления пассажирского подвижного состава дефицит билетов еще больше обострится. А миллионы украинцев останутся без железнодорожного сообщения", – признали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила в приложении новую функцию – при выборе места пассажиры могут увидеть значок "лапки", который указывает на место человека, путешествующего с животным. Функция пока доступна не на всех направлениях, а для перевозки питомцев по-прежнему действуют отдельные правила относительно билетов, переносок, поводков и намордников.

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