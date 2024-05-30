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В Украине запустили "специальный" поезд по популярному маршруту: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,2 т.
В Украине запустили 'специальный' поезд по популярному маршруту

"Укрзалізниця" назначает "горный шаттл" со Львова в ряд населенных пунктов, популярных среди любителей горного отдыха. В частности, поезд будет ездить в Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту и Рахов. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы лишь на 1 и 2 июня.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в зависимости от конкретного рейса, "горный шаттл" также будет останавливаться на станциях:

  • Ходоров;
  • Янтарь;
  • Галич;
  • Делятин;
  • Микуличин;
  • Вороненко;
  • Лазещина;
  • Свидовец;
  • Билин.

"Укрзалізниця" назначает "горный шаттл" со Львова в Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту и Рахов на ближайшие выходные 1, 2 июня. Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці" и на обновленном вебсайте", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Поезд №816 Львов – Ворохта будет отправляться со Львова 31 мая и 1 июня в 15:22. Прибытие/отправление в:

  • Ивано-Франковск – 17:39/17:43;
  • Яремче –19:10/19:14;
  • Татаров-Буковель – 19:39/19:41;
  • Ворохта – 19:52.

При этом 2 июня поезд продолжит свой маршрут из Ворохты в Рахов. Расписание прибытия/отправления:

  • Ворохта – 19:52/19:56;
  • Ясиня – 20:34/20:36;
  • Квасы – 20:59/21:01;
  • Рахов 21:19.

В обратном направлении поезд №815 Рахов – Львов отправится из Рахова 2 июня в 03:48. Прибытие/отправление:

  • Квасы – 04:07/04:09;
  • Ясиня – 04:31/04:33;
  • Ворохта – 05:12/05:18;
  • Татаров-Буковель – 05:28/05:30;
  • Яремче – 06:03/06:07;
  • Ивано-Франковск – 07:50/07:55;
  • Львов – 10:07.

В то же время, 1 июня поезд начнет свой маршрут со станции Ворохта вместо Рахова. И проследует по аналогичному расписанию.

Сколько стоят билеты

На рейс 1 июня поезда №816 Львов – Ворохта билеты продаются в вагоны 1-го и 2-го класса. Стоят они:

  • 1 класс – 300,28 грн;
На рейс 1 июня поезда №816 Львов – Ворохта билеты продаются в вагоны 1-го и 2-го класса
  • 2 класс – 215,17 грн.
Билеты в вагоны 2 класса поезда со Львова в Ворохту стоят 215,17 грн

На рейс 2 июня поезда №815 Рахов – Львов билеты также продаются в вагоны 1-го и 2-го класса. Цены:

  • 1 класс – 356,02 грн;
Цена былетов в 1 класс на рейс 2 июня поезда №815 Рахов – Львов составляет 356,02 грн
  • 2 класс – 255,54 грн.
Сколько стоят билеты во 2 коасс поезда Рахов – Львов

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" сокротила время движения одного из самых популярных поездов – из Киева в Варшаву. С 9 июня его время в пути уменьшиться сразу на 1 час 23 минуты. Соответственно, изменится и расписание движения поезда.

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