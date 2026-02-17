В Украине запустили обновленный поезд на популярном маршруте: какая цена билетов

В Украине обновила расписание популярного поезда между Харьковом и Львовом – таким образом, жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя станет удобнее путешествовать – теперь поезд будет прибывать в эти города вне действия комендантского часа. Изменения вступили в силу уже 17 февраля, а билеты на следующий день стоят от 508 грн.

Об этом сообщили в самой "Укрзалізнице". Там отметили, что обновление расписания направлено на совершенствование межрегионального сообщения и адаптацию к потребностям пассажиров трех областных центров.

"Продолжаем совершенствовать межрегиональное сообщение и адаптируем расписание одного из самых популярных поездов, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было еще удобнее путешествовать", – говорится в анонсе.

При этом подчеркивается: новое расписание также обеспечит удобные пересадки для пассажиров пригородных электропоездов из других регионов Харьковской области.

Обновленное расписание движения поезда №21/22

С 17 февраля поезд Харьков – Львов будет курсировать по такому графику:

Отправление из Харькова – 19:26 (вместо 14:27).

– 19:26 (вместо 14:27). Прибытие в Винницу – 05:40 (вместо 00:54).

– 05:40 (вместо 00:54). Прибытие в Хмельницкий – 07:32 (вместо 02:42).

– 07:32 (вместо 02:42). Прибытие в Тернополь – 09:14 (вместо 04:35).

Удобные пересадки из Харьковской области

Новое расписание обеспечит удобные пересадки для пассажиров пригородных электропоездов:

поезд №6430 Изюм – Харьков (прибытие в 17:21);

поезд №6023 Слатино – Харьков (прибытие в 18:12).

Кроме этого, появится возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий – Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40.

Где купить билеты

В официальном приложении "Укрзалізниця".

На сайте.

В кассах вокзалов.

Билеты по обновленному расписанию уже в продаже. На 18 февраля доступны только билеты в плацкарт, их стоимость – 508,06 грн.

Как писал OBOZ.UA, недавно УЗ ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее планировать и оплачивать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.

