В Украине запустили обновленный поезд на популярном маршруте: какая цена билетов
В Украине обновила расписание популярного поезда между Харьковом и Львовом – таким образом, жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя станет удобнее путешествовать – теперь поезд будет прибывать в эти города вне действия комендантского часа. Изменения вступили в силу уже 17 февраля, а билеты на следующий день стоят от 508 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізнице". Там отметили, что обновление расписания направлено на совершенствование межрегионального сообщения и адаптацию к потребностям пассажиров трех областных центров.
"Продолжаем совершенствовать межрегиональное сообщение и адаптируем расписание одного из самых популярных поездов, чтобы жителям и гостям Винницы, Хмельницкого и Тернополя было еще удобнее путешествовать", – говорится в анонсе.
При этом подчеркивается: новое расписание также обеспечит удобные пересадки для пассажиров пригородных электропоездов из других регионов Харьковской области.
Обновленное расписание движения поезда №21/22
С 17 февраля поезд Харьков – Львов будет курсировать по такому графику:
- Отправление из Харькова – 19:26 (вместо 14:27).
- Прибытие в Винницу – 05:40 (вместо 00:54).
- Прибытие в Хмельницкий – 07:32 (вместо 02:42).
- Прибытие в Тернополь – 09:14 (вместо 04:35).
Удобные пересадки из Харьковской области
Новое расписание обеспечит удобные пересадки для пассажиров пригородных электропоездов:
- поезд №6430 Изюм – Харьков (прибытие в 17:21);
- поезд №6023 Слатино – Харьков (прибытие в 18:12).
Кроме этого, появится возможность путешествовать из Харькова в Каменец-Подольский с пересадкой в Хмельницком на пригородный поезд №6383/6384 Хмельницкий – Ларга, который отправляется из Хмельницкого в 08:05 и прибывает в Каменец-Подольский в 11:40.
Где купить билеты
- В официальном приложении "Укрзалізниця".
- На сайте.
- В кассах вокзалов.
Билеты по обновленному расписанию уже в продаже. На 18 февраля доступны только билеты в плацкарт, их стоимость – 508,06 грн.
Как писал OBOZ.UA, недавно УЗ ввела динамическое ценообразование на билеты премиум-класса (СВ и 1 класс "Интерсити+") и новые правила возврата билетов. Теперь выгоднее планировать и оплачивать проезд заранее, а сумма возврата будет зависеть от того, за сколько дней до поездки пассажир сдает билет.
