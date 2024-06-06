В Украине запустили новый поезд по важному маршруту: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" запускает новый поезд на популярном направлении между Киевом и Львовом. Первый рейс состоится уже 9 июня – отправка из столицы. Стоимость билетов зависит от класса вагона и города отправления.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили:

тип поезда – Интерсити+, т. е. дневной скоростной;

номер – 741/742;

на рейсы будет выходить двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant.

"Усиливаем дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев – Львов. Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзалізниці" и на вебсайте", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

Из Киева поезд начнет ходить с 9 июня. Рейсы будут осуществляться каждую:

среду;

пятницу;

воскресенье.

Отправление – в 14:45. Прибытие в:

Коростень –16:26;

Подзамче – 20:42;

Львов – в 20:56.

Из Львова поезд начнет ходить с 10 июня каждые понедельники, четверги и субботы. Отправление – в 08:10. Прибытие в:

Подзамче – 08:21;

Коростень – 12:31;

Киев – 14:10.

Сколько стоят билеты

На рейс 14 июня из Киева во Львов билеты продаются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Цены:

1 класс – 874,58 грн;

2 класс – 506,3 грн.

На рейс из Львова в Киев 15 июня билеты также реализуются в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Стоят они:

1 класс – 690,98 грн;

2 класс – 419,69 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, "Горный шаттл", осуществлявший рейсы из Львова в ряд населенных пунктов, популярных среди любителей горного отдыха, больше не будет ездить. Дело в том, что он был временным и движение планировалось лишь на 1 и 2 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!