В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте: почему больше не будет совершать рейсы

"Горный шаттл", осуществлявший рейсы из Львова в ряд населенных пунктов, популярных среди любителей горного отдыха, больше не будет ездить. Дело в том, что он был временным и движение планировалось лишь на 1 и 2 июня.

Об этом сообщали в самой "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. "Укрзалізниця" назначает "горный шаттл" из Львова в Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту и Рахов на 1, 2 июня", – говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что в зависимости от конкретного рейса, "горный шаттл" также останавливался на станциях:

Ходоров;

Янтарь;

Галич;

Делятин;

Микуличин;

Вороненко;

Лазещина;

Свидовец;

Билин.

О продлении же срока работы "горного шаттла" пока не сообщалось. Как и не были выставлены в продажу билеты на него.

"Укрзалізниця" перенесла время отправления одного из самых популярных поездов

В то же время, "Укрзалізниця" изменила расписание движения одного из самых популярных поездов – из Киева в Варшаву. Для этого она сократила время его нахождения в пути сразу на 1 час 23 минуты. По новому графику поезд поедет с 9 июня.

Как объяснили в "Укрзалізниці", время поездки удалось сократить благодаря оптимизации погранично-таможенных операций на станции Дорогуск в Польше. Таким образом:

поезд №67 Киев – Варшава будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 19:45 (вместо 18:19) и прибывать в Варшаву в 10:18 (вместо 10:15);

поезд №68 Варшава – Киев будет отправляться со станции Варшава Всходня в 17:48 (вместо 17:50) и прибывать в Киев в 12:13 (вместо 12:17).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" восстановила прямое железнодорожное сообщение между Славутичем и Киевом. Теперь на этом важном маршруте, который соединяет столицу с городом в Черниговской области (хотя формально он входит в состав Киевской), будет курсировать современный модернизированный электропоезд. Билеты будут стоить около 100 грн.

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