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В Украине запустили новый поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине запустили новый поезд по специальному маршруту

В Украине запускают новый "туристический" поезд. Он будет курсировать между Винницей и Одессой. Впрочем, временно – рейсы запланированы на 4 и 6 июля. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 6 июля из Винницы стоят 784,69 грн в 1 класс.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

  • Поезд получил номер 708/707.
  • В составе поезда – купейные вагоны с сидячими местами, то есть без спальных полок.
  • Нечетные места – у окна, четные – ближе к двери купе.

В целом же, отметим, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

  • праздниками;
  • пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Расписание нового поезда

Отправление из Одессы – в 08:11. Прибытие в Винницу – 14:15.

Отправление из Винницы – 15:05. Прибытие в Одессу – 20:59.

В дороге поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:

  • Подольск;
  • Вапнярка;
  • Жмеринка.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 6 июля из Винницы билеты продают в вагоны 1 класса и 2 класса. Их стоимость:

  • 1 класс – 784,69 грн.
Сколько стоят билеты на новый поезд в Одессу
  • 2 класс – 388,25 грн.
Где купить билеты на новый поезд

Где купить билеты на поезд в Одессу

  • В приложении "Укрзалізниці".
  • На сайте перевозчика.
  • В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 4 новых плацкартных вагона. Первыми пассажирами новых вагонов стали дети из Харькова, которые поехали в них на оздоровление и отдых в Карпаты.

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