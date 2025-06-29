В Украине запустили новый поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты

В Украине запускают новый "туристический" поезд. Он будет курсировать между Винницей и Одессой. Впрочем, временно – рейсы запланированы на 4 и 6 июля. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 6 июля из Винницы стоят 784,69 грн в 1 класс.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 708/707.

В составе поезда – купейные вагоны с сидячими местами, то есть без спальных полок.

Нечетные места – у окна, четные – ближе к двери купе.

В целом же, отметим, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связано же это может быть с разными факторами. В частности:

праздниками;

пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.

Расписание нового поезда

Отправление из Одессы – в 08:11. Прибытие в Винницу – 14:15.

Отправление из Винницы – 15:05. Прибытие в Одессу – 20:59.

В дороге поезд будет останавливаться на ряде станций. В частности:

Подольск;

Вапнярка;

Жмеринка.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 6 июля из Винницы билеты продают в вагоны 1 класса и 2 класса. Их стоимость:

1 класс – 784,69 грн.

2 класс – 388,25 грн.

Где купить билеты на поезд в Одессу

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Укрзалізниця" ввела в эксплуатацию 4 новых плацкартных вагона. Первыми пассажирами новых вагонов стали дети из Харькова, которые поехали в них на оздоровление и отдых в Карпаты.

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