В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила поезд Интерсити №761/762 Киев – Одесса. Первый рейс запланирован на 9 июля. Курсировать поезд будет через день.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: поезд будет дневным.

Из Киева поезд будет отправляться в 6:03. Прибывать в Одессу – в 13:34.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев в 21:54.

Где купить билеты

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

на сайте;

в чат-боте;

в кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд между Киевом и Одессой

На маршруте будут курсировать вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го классов. На рейс 17 июля из Киева в Одессу билеты стоят:

1 класс – 755 грн;

2 класс – 434 грн.

В обратную сторону стоимость билетов такая же.

"Укрзалізниця" внесла изменения в покупку билетов на популярные поезда

В то же время "Укрзалізниця" с 4 июля изменила время старта продаж билетов на ряд популярных международных рейсов. В частности, в Польшу (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) реализация будет начинаться в 9:00. Глубина – 20 суток до даты отправления.

Кроме польского, изменится время открытия онлайн-продаж и на поезда на других направлениях. В частности:

словацкое и австрийское – старт в 08:00, глубина 20 суток;

молдавское – 08:00, глубина 30 суток.

"Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзалізниці" и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 8:00", – рассказали в перевозчике.

Кроме того, отмечается, компания начинает постепенный перевод продажи билетов на новый сайт. В связи с чем, "международные билеты на старом сайте станут недоступными".

В компании объяснили: изменения помогут снизить пиковые нагрузки на системы и, соответственно, сделают пользование приложением "еще более удобным и быстрым".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" запустила новый поезд по популярному маршруту из Киева в Харьков. Первый рейс состоялся 3 июля.

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