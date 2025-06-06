В Украине запустили новый поезд по особенному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Киевом и одним из крупнейших городов страны Днепром. Впрочем, курсировать он будет временно – рейсы запланированы лишь на 6, 8 и 13 июня. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 13 июня из Киева в вагоны люкс стоят 2004,62 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 220/219.

Назначен поезд был в связи с началом сезона летних отпусков.

"Добавляем места на пиковые даты в направлении Днепра. ... Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – 13:25. Прибытие в Днепр – 20:32.

Отправление из Днепра: 6 и 8 июня – 08:23, а 13 июня – 8:36. Прибытие в Киев – 16:17 и 15:31 соответственно.

Где купить билеты на новые поезда

В приложении Укрзалізниці.

На сайте перевозчика.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на поезд

На рейс 13 июня из Киева поезда №220/219 Киев – Днепр билеты реализуют в вагоны люкс. Их стоимость – 2004,62 грн.

В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту

В то же время на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М. В нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, светодиодное освещение салонов и т.д.

Поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп. Что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

"Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года. И 40-й – с начала полномасштабного вторжения", – рассказали в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новые даты для курсирования временного поезда 284/283 на популярном среди туристов направлении Ужгород – Київ. Теперь последняя поездка запланирована на 26 июня, тогда как ранее – на 2 июня.

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