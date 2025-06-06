В Украине запустили новый поезд по особенному маршруту: цена билетов
"Укрзалізниця" назначила новый поезд – между Киевом и одним из крупнейших городов страны Днепром. Впрочем, курсировать он будет временно – рейсы запланированы лишь на 6, 8 и 13 июня. Билеты уже поступили в продажу – и, в частности, на рейс 13 июня из Киева в вагоны люкс стоят 2004,62 грн.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд получил номер 220/219.
- Назначен поезд был в связи с началом сезона летних отпусков.
"Добавляем места на пиковые даты в направлении Днепра. ... Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
Отправление из Киева – 13:25. Прибытие в Днепр – 20:32.
Отправление из Днепра: 6 и 8 июня – 08:23, а 13 июня – 8:36. Прибытие в Киев – 16:17 и 15:31 соответственно.
Где купить билеты на новые поезда
- В приложении Укрзалізниці.
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты на поезд
На рейс 13 июня из Киева поезда №220/219 Киев – Днепр билеты реализуют в вагоны люкс. Их стоимость – 2004,62 грн.
В Украине запустят обновленный поезд по важному маршруту
В то же время на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М. В нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы, светодиодное освещение салонов и т.д.
Поезд будет курсировать на региональном маршруте Фастов – Конотоп. Что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.
"Это уже 4-й капитально отремонтированный электропоезд с начала этого года. И 40-й – с начала полномасштабного вторжения", – рассказали в "Укрзалізниці".
Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новые даты для курсирования временного поезда 284/283 на популярном среди туристов направлении Ужгород – Київ. Теперь последняя поездка запланирована на 26 июня, тогда как ранее – на 2 июня.
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