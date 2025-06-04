Поезд на популярном маршруте будет ходить по новым "особым" дням: цена билетов
"Укрзалізниця" назначила новые даты для курсирования временного поезда 284/283 на популярном среди туристов направлении Ужгород – Київ. Теперь последняя поездка запланирована на 26 июня, тогда как ранее – на 2 июня. Билеты же на рейс 11 июня из Ужгорода в плацкарт стоят 361,79 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что причинами назначения новых дат курсирования поезда стали:
- начало сезона отпусков;
- рост пассажиропотока.
"Продлеваем курсирование дополнительного поезда №284/283 Ужгород – Киев. В период повышенного спроса там, где возможно назначаем дополнительные поезда и вагоны, чтобы максимально удовлетворить потребности пассажиров", – говорится в сообщении.
В целом же, временные поезда запускают, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком. Связанно же это может быть с разными факторами. В частности:
- праздниками;
- пиковыми периодами поездок – например, каникулами или отпусками.
Расписание поезда
Из Ужгорода поезд будет ходить 11, 13, 15, 19, 21, 25 июня. Время отправления – 23:14. Прибытие в Киев – в 13:12 следующего дня.
Из Киева поезд будет ходить 12, 14, 16, 20, 22, 26 июня. Время отправления – 15:12. Прибытие в Ужгород – в 5:20 следующего дня.
Где купить билеты
- Мобильное приложение "Укрзалізниці".
- Сайт перевозчика.
- Кассы вокзалов.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс поезда 11 июня из Ужгорода билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе, люкс. Их стоимость:
- плацкарт – 361,79 грн;
- купе – 615,28 грн;
- люкс – 1457,6 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине запустили новый поезд между Киевом и крупным туристрическим центром Трускавцом. Впрочем, он будет временным – поездки назначены на отдельные дни июня. Билеты уже поступили в продажу.
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