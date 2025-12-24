В Украине запустили новые "особенные" поезда: сколько стоят билеты

На период рождественских и новогодних праздников в Украине запустили сразу 16 новых поездов. Большинство из них едет во Львов. Билеты же уже поступили в продажу, и, в частности, на рейс 27 декабря из Киева поезда №777/778 Киев – Львов их реализуют в вагоны 1 класса по 1 332 грн.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что речь идет о поездах:

№ 255/256 Киев – Рахов.

№271/272 Киев – Ивано-Франковск.

№ 237/238 Киев – Ужгород.

№220/219 Киев – Днепр.

№248/247 Киев – Одесса.

№265/266 Киев – Одесса.

№ 159/160 Киев – Трускавец.

№249/250 Киев – Львов.

№289/290 Киев – Львов.

№ 291/292 Киев – Львов.

№ 741/742 Киев – Львов.

№777/778 Киев – Львов.

№197/198 Киев – Ковель.

№168/167 Одесса – Львов.

"16 дополнительных поездов, прицепные вагоны и увеличенная периодичность курсирования регулярных рейсов. Приоритет традиционно на карпатском направление, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой 3 000 км по Украине. Она, напомним, позволяет бесплатно путешествовать поездами "Укрзалізниці" до 3 000 км на специально определенных маршрутах.

Кроме того, отмечается, с Приднепровья в Западном направлении назначено курсирование дополнительных прицепных вагонов сообщением Днепр – Львов. Они находятся в составе поезда № 032/031 Запорожье – Перемышль.

Сколько стоят билеты на новые поезда

Стоимость билетов же зависит от ряда факторов. В частности, самого поезда и класса вагона. В частности, на рейс 27 декабря из Киева поезда №777/778 Киев – Львов их реализуют в вагоны 1 класса по 1 332 грн.

А на рейс 29 декабря из Киева поезда № 237/238 Киев – Ужгород билеты можно купить в плацкартные вагоны. Цена – 321 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, с 14 декабря "Укрзалізниця" увеличила количество международных маршрутов. Теперь их стало 17.

