В Украине запустили новую газовую скважину-рекордсменку: какая глубина

В Украине запустили новую газовую скважину, способную обеспечивать 150 тыс. куб. м газа в сутки. Ее глубина составляет 6,6 км, что делает эту скважину самой глубокой, которую когда-либо бурила "Укргаздобыча".

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: месторождение, на котором пробурили скважину-рекордсменку, открыли только в 2019 году.

"Ее задачей была доразведка углеводородных залежей и уточнение геологического строения месторождения. Выполненные промышленные геофизические исследования позволили увеличить более 100 млн куб. м добывающих запасов углеводородов", – говорится в сообщении.

Эта скважина – не единственная, открытая в Украине в 2023 году. В частности, были запущены:

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки;

дающая 580 тыс. куб. м газа в сутки.

Украина откажется от импортного газа

Тем временем Украина планирует уже в 2023 году не закупать газ за границей. Для этого "Нафтогаз" нарастит добычу до 13,5 млрд кубометров за год (на 1 млрд больше, чем в 2022-м), а остальную нехватку покроют частные добытчики.

"В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023/2024 г. без импорта. Но есть военные опасности. Поэтому "Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", – объяснил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

При этом он подчеркнул: вероятная необходимость закупить газ за границей связана исключительно с военными рисками. В целом же Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. А потому, по словам Чернышова, нужно использовать этот потенциал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле клиенты "Нафтогаза" будут платить за газ 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет действовать до 1 мая 2024 года. У других поставщиков цены колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр.

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