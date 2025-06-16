В Украине запустили нестандартный поезд по важному маршруту: цена билетов и что нужно учесть

"Укрзалізниця" (УЗ)назначила дополнительный поезд в популярном среди украинцев направлении Львов – Киев – Львов. Поезд будет временными – рейсы запланированы на выходные 21 и 22 июня. Стоимость билетов составляет от 717 грн – в наличии только первый класс.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что речь идет о рейсе 291/292. Это скоростной "сидячий" поезд, но не "Интерсити+".

"Уже в ближайшие выходные "Укрзалізниця" запустит дополнительные рейсы между Киевом и Львовом... В составе поезда – купейные вагоны с кондиционированием воздуха, однако в сидячем формате", – говорится в сообщении.

В связи с не самым привычным для украинцев форматом перевозки, УЗ обратила внимание на выбор мест для посадки. При покупке билетов советуют учитывать, что:

нечетные места расположены возле окна;

четные места – возле дверей купе.

Расписание поезда из Львов – Киев – Львов 291/292

Поезд №292 Львов – Киев: отправление – 13:15, прибытие – 20:37.

Поезд №291 Киев – Львов: отправление – 09:14, прибытие – 17:04.

Сколько стоят билеты из Львова в Киев

На рейс из Львова в субботу 21 июня билеты продают в вагоны первого класса. Стоимость проездного документа в этот день – 717 грн.

В воскресенье проезд в поездах стоит дороже из-за повышенного спроса в этот день недели. Потому купить билет на поезд Львов – Киев на 22 июня обойдется уже в 785 грн.

Где купить билеты на поезд 291/292

Украинцам доступны несколько вариантов приобретения проездных документов – как офлайн, так и онлайн. Купить билеты на поезд Львов – Киев – Львов можно теми же способами, что и все другие проездные документы УЗ:

в официальном приложении "Укрзалізниці" для iOS и Android;

на специализированной сайте УЗ для букинга – booking.uz.gov.ua;

в кассах вокзалов.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд из Киева в крупный региональный центр – Ужгород. Билеты на него уже поступили в продажу.

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