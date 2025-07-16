В Украине запустили нестандартный поезд на популярном маршруте: почем билеты и что нужно знать
"Укрзалізниця" (УЗ) назначила дополнительный поезд на популярный маршрут Киев – Винница. Поезд будет временными – рейсы запланированы на выходные 20, 26 и 28 июля. Стоимость билетов составляет от 449 грн – в наличии только купейные вагоны с местами для сидения.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что речь идет о рейсе № 275/276.
"Продолжаем дополнять летнее расписание и назначать дополнительные рейсы на пиковые даты, чтобы обеспечить путешествия. Видим повышенный спрос между Киевом и Винницей, поэтому назначаем дополнительный дневной поезд", – указано в сообщении.
Расписание поезда Киев – Винница 275/276 и важнsе детали
- Поезд № 275 Киев – Винница: отправление – 10:35, прибытие – 13:45.
- Поезд № 276 Винница – Киев: отправление – 16:17, прибытие – 19:55.
- На пути следования предусмотрены остановки в Фастове и Козятине.
УЗ обратила внимание на выбор мест для посадки. При покупке билетов советуют учитывать, что:
- нечетные места расположены возле окна;
- четные места – возле дверей купе.
Сколько стоят билеты из Киева в Винницу
На рейс из Киева в воскресенье 20 июля билеты продают в вагоны первого класса. Стоимость проездного документа в этот день – 491 грн.
В субботу проезд в поездах стоит немного дешевле – по воскресеньям билеты самые дорогие из-за повышенного спроса . Потому купить билет на поезд Киев – Винница на 26 июля обойдется уже в 449 грн. Аналогичная цена предлагается и на рейс в понедельник, 28 июля.
Где купить билеты на поезд Киев – Винница
Украинцы могут приобрести билеты на поезда "Укрзалізниці" как онлайн, так и офлайн. Если нужен проездной документ на дополнительный поезд Киев – Винница, доступны те же способы, что и для любых других направлений УЗ.
- Онлайн
- через официальное приложение "Укрзалізниці" для iOS (iPhone) и Android;
- на сайте УЗ booking.uz.gov.ua.
- Офлайн – в кассах вокзалов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как платить меньше за билеты на поезд в Украине. Значение имеет день недели, на который покупается проездной документ.
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