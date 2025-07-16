В Украине запустили нестандартный поезд на популярном маршруте: почем билеты и что нужно знать

"Укрзалізниця" (УЗ) назначила дополнительный поезд на популярный маршрут Киев – Винница. Поезд будет временными – рейсы запланированы на выходные 20, 26 и 28 июля. Стоимость билетов составляет от 449 грн – в наличии только купейные вагоны с местами для сидения.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что речь идет о рейсе № 275/276.

"Продолжаем дополнять летнее расписание и назначать дополнительные рейсы на пиковые даты, чтобы обеспечить путешествия. Видим повышенный спрос между Киевом и Винницей, поэтому назначаем дополнительный дневной поезд", – указано в сообщении.

Расписание поезда Киев – Винница 275/276 и важнsе детали

Поезд № 275 Киев – Винница: отправление – 10:35, прибытие – 13:45.

Поезд № 276 Винница – Киев: отправление – 16:17, прибытие – 19:55.

На пути следования предусмотрены остановки в Фастове и Козятине.

УЗ обратила внимание на выбор мест для посадки. При покупке билетов советуют учитывать, что:

нечетные места расположены возле окна;

четные места – возле дверей купе.

Сколько стоят билеты из Киева в Винницу

На рейс из Киева в воскресенье 20 июля билеты продают в вагоны первого класса. Стоимость проездного документа в этот день – 491 грн.

В субботу проезд в поездах стоит немного дешевле – по воскресеньям билеты самые дорогие из-за повышенного спроса . Потому купить билет на поезд Киев – Винница на 26 июля обойдется уже в 449 грн. Аналогичная цена предлагается и на рейс в понедельник, 28 июля.

Где купить билеты на поезд Киев – Винница

Украинцы могут приобрести билеты на поезда "Укрзалізниці" как онлайн, так и офлайн. Если нужен проездной документ на дополнительный поезд Киев – Винница, доступны те же способы, что и для любых других направлений УЗ.

Онлайн через официальное приложение "Укрзалізниці" для iOS (iPhone) и Android; на сайте УЗ booking.uz.gov.ua.

Офлайн – в кассах вокзалов.

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