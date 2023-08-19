В Украине запустили дешевую ипотеку для всех: ежемесячный платеж равен стоимости аренды

В Украине льготную ипотеку "єОселя" расширили на всех украинцев. Годовая ставка составляет 7%, а ежемесячный платеж может быть на уровне месячной аренды за жилье.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Купить можно квартиру по программе, если:

площадь квартиры составляет не больше 52,5 квадратов (дополнительно 21 квадрат на каждого следующего члена семьи);

для льготных категорий (ставка 3%) – в областных центрах и Киеве дом должен быть введен в эксплуатацию не более 10 лет назад, в других городах - без ограничения возраста;

для других украинцев (ставка 7%) – дому, в котором покупается квартира, должно быть не больше трех лет.

В ПриватБанке опубликовали график платежей на кредит в размере 900 тыс. грн. Так, если взять кредит под 7% годовых на 20 лет, при этом стоимость квартиры составляет 1,3 млн грн (за такую сумму можно купить жилье в областном центре), первый взнос составит 400 тыс. грн, ежемесячно придется платить 7030 грн. Расходы на страховку, нотариуса и т.д. составит до 23,2 тыс. грн. В результате придется заплатить 776,5 тыс. грн процентов. То есть если взять 900 тыс. грн, вернуть с процентами придется уже 1,6 млн грн.

При этом ипотеку под 7% могут получить далеко не все желающие. Дело в том, что пока ипотеку получили около 2 тыс. человек. А тех денег, которые уже выделили, хватит не более чем на 5 тыс. ипотек. При этом реальная потребность в ипотеке может быть в десятки раз больше.

Есть еще одно препятствие: банки проводят свою оценку клиента и всем подряд деньги не выдают. Если у клиента официально минимальная зарплата, плохая кредитная история, нет поручителей, вероятно, рассчитывать на участие в кредитной программе не стоит. Банк изучает клиента и пытается убедиться, что клиент сможет выплачивать кредит в течение многих лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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