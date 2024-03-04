В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом – №741/742. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь во время следующего уикэнда.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: билеты уже поступили в продажу.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев – Львов на предстоящий уик-энд. Билеты уже в приложении", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

По данным перевозчика, во Львов поезд совершит рейс в воскресенье, 10 марта. Расписание:

отправка из Киева – 14:58;

прибытие во Львов – 20:56.

В обратном направлении поезд поедет в понедельник, 11 марта. Расписание:

отправка со Львова – 08:05;

прибытие в Киев – в 14:10.

Сколько стоят билеты

На рейс из Киева во Львов билеты продаются также на сидячие места 1 и 2 класса. Стоят они:

в 1 класс – 886,85 грн;

во 2 класс – 516,1 грн.

Со Львова в Киев билеты продаются на сидячие места 1 и 2 класса – однако стоят дешевле. Так:

в 1 класс – 808,96 грн;

во 2 класс – 471,91 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь здесь не все зависит от украинской компании.

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