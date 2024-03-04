УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В Украине запускают "специальный" поезд по популярному маршруту: цена билетов

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
3,4 т.
'Укрзалізниця' запускает новый поезд между Киевом и Львовом

"Укрзалізниця" запускает новый поезд между Киевом и Львовом – №741/742. Впрочем, курсировать по этому популярному маршруту он будет временно – лишь во время следующего уикэнда.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: билеты уже поступили в продажу.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев – Львов на предстоящий уик-энд. Билеты уже в приложении", – говорится в сообщении.

Расписание поезда

По данным перевозчика, во Львов поезд совершит рейс в воскресенье, 10 марта. Расписание:

  • отправка из Киева – 14:58;
  • прибытие во Львов – 20:56.

В обратном направлении поезд поедет в понедельник, 11 марта. Расписание:

  • отправка со Львова – 08:05;
  • прибытие в Киев – в 14:10.

Сколько стоят билеты

На рейс из Киева во Львов билеты продаются также на сидячие места 1 и 2 класса. Стоят они:

  • в 1 класс – 886,85 грн;
На рейс из Киева во Львов билеты продаются на сидячие места 1 и 2 класса
  • во 2 класс – 516,1 грн.
Во 2 класс билеты стоят 516,1 грн

Со Львова в Киев билеты продаются на сидячие места 1 и 2 класса – однако стоят дешевле. Так:

  • в 1 класс – 808,96 грн;
Цена на билеты поезда со Львова в Киев в вагоне 1 класса
  • во 2 класс – 471,91 грн.
Со Львова в Киев билеты стоят дешевле

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" не будет повышать тарифы на внутренние пассажирские перевозки в 2024 году. А вот по заграничным ситуация пока не ясна – ведь здесь не все зависит от украинской компании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!