В Украине запускают "специальный" поезд на важном маршруте: какие города соединит

"Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд на важно направлении из Киева в Сумы. Поезд будет дневным – т.е., будет прибывать на конечную станцию в день отправления. Курсировать же он будет временно – с 18 по 26 мая.

Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: поезд получил номер 279/280.

"Оперативно усиливаем транспортную связь Сумщины со столицей назначением дополнительного дневного поезда №279/280 Киев – Сумы. Состоять поезд будет из сидячих вагонов", – говорится в сообщении.

Расписание поезда Киев – Сумы

Поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая. Из Киева он будет отправляться в 07:33. Прибытие в Сумы – в 13:19.

В обратный рейс поезд будет отправляться из Сум в 14:50. Прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

"По станции Киев-Пассажирский доступны несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы. Пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзалізниці", – отметили в перевозчике.

Во время следования же, подчеркивается, предусмотрено несколько остановок. Они будут совершены на станциях:

Дарница;

Нежин;

Бахмач;

Конотоп;

Путивль;

Ворожба;

Белополье.

О поступлении же в продажу билетов в "Укрзалізниці" не сообщили. Нет их и в приложении компании.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Ранее же "Укрзалізниця" запустила услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения – а при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах. Там отметили:

воспользоваться услугой можно, скачав соответствующее приложение;

в приложении нужно будет авторизоваться через Дія.Підпис.

Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:

на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.

"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запустила обновленный сайт для покупки билетов на поезда. Пока он работает в бета-режиме, но уже предоставляет возможность покупки билетов на любой поезд , в т.ч. Киев – Варшава и Киев – Вена.

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