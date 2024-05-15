В Украине запускают "специальный" поезд на важном маршруте: какие города соединит
"Укрзалізниця" запускает дополнительный поезд на важно направлении из Киева в Сумы. Поезд будет дневным – т.е., будет прибывать на конечную станцию в день отправления. Курсировать же он будет временно – с 18 по 26 мая.
Об этом сообщили в самой компании. Там отметили: поезд получил номер 279/280.
"Оперативно усиливаем транспортную связь Сумщины со столицей назначением дополнительного дневного поезда №279/280 Киев – Сумы. Состоять поезд будет из сидячих вагонов", – говорится в сообщении.
Расписание поезда Киев – Сумы
Поезд будет курсировать ежедневно с 18 по 26 мая. Из Киева он будет отправляться в 07:33. Прибытие в Сумы – в 13:19.
В обратный рейс поезд будет отправляться из Сум в 14:50. Прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.
"По станции Киев-Пассажирский доступны несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы. Пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзалізниці", – отметили в перевозчике.
Во время следования же, подчеркивается, предусмотрено несколько остановок. Они будут совершены на станциях:
- Дарница;
- Нежин;
- Бахмач;
- Конотоп;
- Путивль;
- Ворожба;
- Белополье.
О поступлении же в продажу билетов в "Укрзалізниці" не сообщили. Нет их и в приложении компании.
"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда
Ранее же "Укрзалізниця" запустила услугу мониторинга билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат соответствующие пуш-сообщения – а при активированной функции автовыкупа будет поступать сообщение об уже купленных билетах. Там отметили:
- воспользоваться услугой можно, скачав соответствующее приложение;
- в приложении нужно будет авторизоваться через Дія.Підпис.
Доступен мониторинг билетов двух типов. В частности:
- на конкретные поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;
- по направлениям – с возможностью отслеживать появление в продаже билетов на поезда между выбранными городами.
"В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" запустила обновленный сайт для покупки билетов на поезда. Пока он работает в бета-режиме, но уже предоставляет возможность покупки билетов на любой поезд , в т.ч. Киев – Варшава и Киев – Вена.
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