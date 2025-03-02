В Украине запускают "специальные" поезда на популярных маршрутах: цена билетов
"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева в популярные среди украинцев туристические центры на западе страны – Львов и Ясиня. Впрочем, поезда будет временными – рейсы запланированы лишь на период 7-9 марта. Стоимость же билетов в 1 класс поезда во Львов на рейс 7 марта из Киева составляет 1014,36 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезда получили номера:
- №213/214 Киев – Ясиня;
- "Интерсити" №777/778 Киев – Львов.
Расписание поезда во Львов
Поезд будет отправляться из Киева 7-9 марта в 06:51. Прибытие во Львов – в 13:23
Со Львова поезд будет отправляться в те же дни в 14:10. Прибытие в Киев – в 21:04.
"Подвижный состав – двухэтажный электропоезд Skoda", – сообщили в перевозчике.
Расписание поезда во Ясиня
Поезд отправится из Киева 8 марта в 23:00. Прибытие в Ясиня – 9 марта в 14:17.
Из Ясини поезд отправится 9 марта в 18:05. Прибытие в Киев – 10 марта в 09.18.
"Маршрут через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. В составе плацкартные и купейные вагоны", – рассказали в "Укрзалізниці".
Сколько стоят билеты на новые поезда
На рейс 7 марта из Киева во Львов поезда №777/778 билеты продают в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Стоят они:
- в 1 класс – 1014,36 грн;
- во 2 класс – от 259,44 до 573,57 грн.
На рейс 9 марта из Киева в Ясиня поезда №213/214 билеты продают в вагоны класса плацкарт и купе. Их стоимость:
- плацкарт – 519,1 грн;
- купе – 955,18 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М 559 – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Теперь он будет курсировать на нежинском направлении, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.
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