В Украине запускают "специальные" поезда на популярных маршрутах: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева в популярные среди украинцев туристические центры на западе страны – Львов и Ясиня. Впрочем, поезда будет временными – рейсы запланированы лишь на период 7-9 марта. Стоимость же билетов в 1 класс поезда во Львов на рейс 7 марта из Киева составляет 1014,36 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что поезда получили номера:

№213/214 Киев – Ясиня;

"Интерсити" №777/778 Киев – Львов.

Расписание поезда во Львов

Поезд будет отправляться из Киева 7-9 марта в 06:51. Прибытие во Львов – в 13:23

Со Львова поезд будет отправляться в те же дни в 14:10. Прибытие в Киев – в 21:04.

"Подвижный состав – двухэтажный электропоезд Skoda", – сообщили в перевозчике.

Расписание поезда во Ясиня

Поезд отправится из Киева 8 марта в 23:00. Прибытие в Ясиня – 9 марта в 14:17.

Из Ясини поезд отправится 9 марта в 18:05. Прибытие в Киев – 10 марта в 09.18.

"Маршрут через Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту. В составе плацкартные и купейные вагоны", – рассказали в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты на новые поезда

На рейс 7 марта из Киева во Львов поезда №777/778 билеты продают в сидячие вагоны 1 и 2 класса. Стоят они:

в 1 класс – 1014,36 грн;

во 2 класс – от 259,44 до 573,57 грн.

На рейс 9 марта из Киева в Ясиня поезда №213/214 билеты продают в вагоны класса плацкарт и купе. Их стоимость:

плацкарт – 519,1 грн;

купе – 955,18 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЕР9М 559 – в нем появились розетки для зарядки гаджетов, пандусы и т.д. Теперь он будет курсировать на нежинском направлении, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу.

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