"Укрзалізниця" запланировала масштабное обновление поездов: что будут закупать

В Украине намерены обновить парк электровозов. Для этого "Укрзалізниця" получит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) около 300 млн евро.

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Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он подчеркнул: важно, чтобы купленные за эти деньги электровозы проработали долго.

"Будем обновлять парк электровозов. Нынешний парк электровозов давно истек срок эксплуатации. ЕБРР предоставит ссуду в размере до 300 евро млн на закупку электровозов двойного питания. Важно, чтобы техника, которая будет отобрана открыто и прозрачно на тендере, работала надежно и долгосрочно", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил он, электровозам требуется стабильная поставка электроэнергии. А потому ЕБРР выделит еще 180 млн евро на строительство газовой генерации электроэнергии мощностью до 270 МВт – в непосредственной близости от ключевых тяговых подстанций "Укрзалізниці".

"Эта генерация частично покроет потребности самой железной дороги и других объектов критической инфраструктуры. Уверен, что железнодорожники будут и дальше увеличивать собственную генерацию электроэнергии", – резюмировал министр.

В самой же "Укрзалізниці" напомнили: в конце мая 2024 года был объявлен тендер на приобретение 80 грузовых электровозов. "Уже в начале ноября состоялось раскрытие тендерных предложений, а сейчас осуществляют их техническую квалификацию", – рассказали там.

На важном маршруте будет работать обновленный поезд

Ранее же на мощностях "Укрзалізниці" модернизировали электропоезд ЭР9М. Он будет курсировать на маршруте Святошино – Буча – Немешаево, что, в частности, облегчит украинцам из этих и близлежащих населенных пунктов подъезд на работу и учебу в Киев.

Отремонтированный поезд, рассказали в "Укрзалізниці", оснащен пандусами, инклюзивными туалетами и местами для людей с инвалидностью. А кроме того:

навигацией шрифтом Брайля;

креплениями для велосипедов;

портами Type-C и USB для зарядки гаджетов.

Также там отметили: это уже 9-й капитально восстановленный компанией электропоезд с начала 2024 года. А кроме того, 35-й с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" назначила новый региональный поезд №802/801 из Черновцов в популярный среди туристов Львов. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы на отдельные дни декабря 2024 года и января 2025-го.

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