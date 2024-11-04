В Украине заметно подорожает популярная крупа: озвучен неутешительный прогноз

В Украине ожидается существенное подорожание одной из самых популярных круп – гречки. Причиной является сокращение посадочных площадей под этой культурой и невысокий урожай из-за неблагоприятной погоды. Сейчас самую дешевую фасованную гречку в супермаркетах продают в среднем по 28,4 грн/кг., а уже вскоре цена может достичь 40 грн.

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Как рассказала директор одного из крупозаводов Украины Анна Босюк, в 2024 году закупочные цены на гречку в Украине существенно выросли. "Площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим", – цитирует Бюсюк "Укринформ". Тем не менее, по словам специалистки, гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт.

"Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", – отметила Босюк.

По ее словам, магазины не очень быстро реагируют на поднятие закупочной цены, т.к. на их складах хранятся остатки гречки "по старым ценам". Но на новые партии гречневой крупы уже делают переоценку в сторону подорожания.

"Сейчас еще остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн за тонну, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т.", – рассказала Босюк.

Цены на гречку: сколько стоит в супермаркетах

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного OBOZ.UA, по состоянию на 4 ноября самая дешевая гречка собственных торговых марок в крупных супермаркетах продается в среднем по 28,4 грн/кг. Основные продуктовые сети установили такие расценки:

"АТБ" – 27,9 грн/кг;

"Сильпо" – 28,19 грн/кг;

"Новус" – 28,19 грн/кг;

"Метро" – 29,9 грн/кг;

"Ашан" – 27,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине растут цены на морковь высокого качества. Это связано с тем, что оптовые компании закладывают овощ на хранение, а розничные покупатели формируют запасы на зиму.

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