В Украине заметно переписали цены на бензин: сколько стоит на АЗС

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 23 декабря они продают его в среднем по 58,27 грн/л, что на 5 коп. ниже, чем было днем ранее. При этом, в экспертных кругах ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 28 декабря) особых изменений в стоимости топлива не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: несмотря на то, что ныне у АЗС "маржа очень велика и у отдельных сетей может достигать 50%", снижать цены они не будут. Ведь уже через несколько дней – с 1 января 2026 года – в силу вступят новые акцизы. По плану, на бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

"Снижение цен произойдет уже после зимних праздников. С 10 по 20 января", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

При этом он подчеркнул: отдельные сети все же могут снизить цены. Однако только в рамках акций к зимним праздникам. Т.е., по сути это будет не удешевление, а скидки.

В то же время, отметил эксперт, кризис с поставкой топлива через южную границу из-за российских ударов по мосту, соединяющим порт Измаил с остальной Украиной, уже удалось урегулировать. При чем, даже несмотря на то, что "в результате разрушения моста около 60% импортируемого в Украину топлива оказалось недостижимым".

Впрочем, констатируется, на рынке "опасаются, что следующие атаки могут снова повлечь за собой логистические проблемы".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 23 декабря украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л. Так:

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

