В Украине заметно переписали цены на бензин: сколько на АЗС стоит литр

За выходные на украинских АЗС заметно подешевел бензин А-95. Так, в понедельник, 17 августа они продают его в среднем по 80,29 грн/л, что сразу на 34 коп. ниже, чем было вечером пятницы 14 числа. Впрочем, в экспертной среде ожидают, что на текущей неделе (заканчивается 23 августа) глобальных изменений в стоимости топлива не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают:

Несмотря на то, что мировые цены на нефть стремительно идут вверх из-за угрозы блокады Ирана, украинским трейдерам "удалось законтрактовать значительные объемы топлива" по прежним, более низким ценам.

Поступить в страну ресурс должен уже на текущей неделе.

"Поэтому в опте ожидается дальнейшее снижение цен на бензин. Однако топливные котировки в ЕС остаются высокими, а ситуация на Ближнем Востоке напряженной, поэтому вряд ли сети пойдут на существенное снижение цен в таких условиях. Таким образом, цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно стабильными", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, в настоящее время крупные сети продают бензин по цене 76,95-85,4 грн/л. В частности:

Самые высокие цены установлены на заправках Rodnik.

Самые низкие цены – на АЗС "Авантаж 7".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине хотят законодательно разрешить работу мобильных автозаправочных станций в громадах, где российские удары уничтожили все стационарные АЗС или сделали их эксплуатацию опасной. Речь прежде всего о прифронтовых территориях Сумской и Черниговской областей, где уже есть громады без единой уцелевшей стационарной заправки.

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