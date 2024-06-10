В Украине за выходные изменился курс доллара: почем продают валюту банки и обменники
Курс доллара в Украине официально отошел от исторических максимумов, однако наличная валюта немного подорожала после выходных. Так, 10 июня в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,15/41,75 грн. За выходные банковский доллар подорожал на 5 копеек, но в целом за последнюю неделю подешевел уже на 25-30 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,4/40,9 грн (покупка/продажа).
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,23 грн. Это:
- на 8 коп. дороже, чем было в пятницу, 7 мая;
- на 31 коп. ниже, исторического рекорда (39,54 грн/долл., был установлен ровно неделю назад, 3 июня).
В крупнейших коммерческих банках Украины 10 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,65-40,8 грн. Покупают доллар по 39,6-40,2 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного ввыше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 10 июня предлагают по цене 40,7/40,8 грн (покупка/продажа).
Банки готовятся менять курс доллара?
По прогнозам банковского сектора, в период с 10 по 16 июня стоимость наличных долларов в финучреждениях будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.
"С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Курс в конкретный момент времени будет зависеть от ряда факторов – в частности, новостного фона.
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