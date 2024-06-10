В Украине за выходные изменился курс доллара: почем продают валюту банки и обменники

Курс доллара в Украине официально отошел от исторических максимумов, однако наличная валюта немного подорожала после выходных. Так, 10 июня в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,15/41,75 грн. За выходные банковский доллар подорожал на 5 копеек, но в целом за последнюю неделю подешевел уже на 25-30 коп.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,4/40,9 грн (покупка/продажа).

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,23 грн. Это:

на 8 коп. дороже, чем было в пятницу, 7 мая;

на 31 коп. ниже, исторического рекорда (39,54 грн/долл., был установлен ровно неделю назад, 3 июня).

В крупнейших коммерческих банках Украины 10 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,65-40,8 грн. Покупают доллар по 39,6-40,2 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,2 40,8 Ощадбанк 40,2 40,8 ПУМБ 40,2 40,7 Сенс Банк 40,2 40,75 Укрсиббанк 40,1 40,8 Универсал Банк 39,6 40,7 Укрэксимбанк 40,2 40,8 Креди Агриколь 40,1 40,65

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного ввыше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 10 июня предлагают по цене 40,7/40,8 грн (покупка/продажа).

Банки готовятся менять курс доллара?

По прогнозам банковского сектора, в период с 10 по 16 июня стоимость наличных долларов в финучреждениях будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"С 10 по 16 июня на рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Курс в конкретный момент времени будет зависеть от ряда факторов – в частности, новостного фона.

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