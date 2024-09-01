В Украине за работу на дому готовы платить более 50 тысяч: кого ищут в сентябре

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. И на то есть причина – некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома 50 тыс. грн зарплаты и более.

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К примеру, Digital-агентство ищет оператора чата с обязательным знанием английского языка на уровне минимум B1 для работы в ночную смену. Платить обещают от 20 до 70 тыс. грн. Нужно будет, среди прочего, "взаимодействовать с потенциальными клиентами в режиме чата по скриптам компании", а также создавать потенциальную базу клиентов.

Школа английского языка предлагает от 25 000 до 50 000 грн зарплаты. Среди требований к соискателю – знание языка на уровне С1+, а также опыт преподавания.

Группа независимых медиа об IT и технологиях ищет менеджер по продажам рекламы в СМИ. Платить готовы от 20 до 50 тыс. грн. "Главная ваша задача – правильно выявить мотивы и потребности, а затем найти решение задач клиента с помощью рекламных инструментов", – говорится в объявлении.

Аграрная компания ищет менеджера по продаже зерновых, масличных культур на зарплату в от 20 до 60 тыс. грн. Обещают официальное трудоустройство, оплачиваемые отпуска и больничные.

В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии

В то же время, в июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн. Что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем, и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024. Как рассказали в Пенсионном фонде, расчет производится на основании ряда показателей. В частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1 414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1 628 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем в ближайшее время в основных секторах украинской экономики в целом не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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