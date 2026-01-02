В Украине за эти копейки заплатят десятки тысяч гривен: могут найтись в любом кошельке

В Украине нумизматы на аукционах готовы покупать редкие монеты за десятки тысяч гривен. В частности, особым спросом пользуется 1 гривна 1995 года.

"Есть и повседневные монеты, за которыми гоняются все коллекционеры, которые вполне реально можно найти в своем кошельке. Сегодня поговорим о нескольких таких позициях, которые могут стоить тысячи и десятки тысяч гривен", – отметил в публикации для издания "Минфин" аналитик Алексей Козырев.

Монеты одного и того же года могут, в зависимости от разновидности штемпеля, или приравниваться по стоимости к номиналу, или стоить в десятки и тысячи раз дороже.

Например, особенно ценится монета номиналом 1 гривна 1995 года. Эта монета имела очень небольшой тираж в 52 тысячи штук.

В зависимости от разновидности, ее стоимость колеблется от 500 грн до 20 000 грн. Все эти монеты 1995 года имеют одинаковое оформление:

на аверсе размещен трезубец и надписи "Украина", "1995";

на реверсе указан номинал "1 гривна", окруженный орнаментом из больших треугольников, разделенных на маленькие.

гурт может быть гладким без надписей или с надписью "Одна гривна".

Среди монет номиналом 1 гривна 1995 года есть много дорогих разновидностей. Например, 1 гривна, которая имеет на аверсе указанный 1995 год, а на гурте (ребре) — 1992, 1994 или 1996 год. Кроме того, может быть дорогая разновидность с гладким гуртом.

Все эти позиции сразу стартуют от нескольких тысяч гривен и до сумм, превышающих 20 000 грн.

Советы аналитика

Для точной оценки купите каталог украинских монет и проверьте, сколько стоит ваша монета на специализированных аукционных площадках нумизматов. Это может быть Violity, Нью-аукцион и другие. Так можно примерно прикинуть, сколько реально можно заработать.

Для оперативной оценки стоит сразу отметить для себя более редкие годы и номиналы повседневных монет (и их некоторые разновидности), которые востребованы нумизматами. Подобное решение сузит круг поиска редких и дорогих позиций. В основном это период с 1992 по 2014 год, цены указаны в гривнах в 2025 году, а сама таблица, как и часть иллюстраций редких разновидностей, взята на сайте Monety in UA:

Спрос на повседневные украинские монеты значительный, рынок ликвидный и очень динамичный, чем часто пользуются мошенники. Поэтому, при покупке подобных монет стоит обязательно проконсультироваться с опытным специалистом, или перед покупкой как минимум изучить подобную монету под микроскопом или с очень мощной лупой. Многие подделки (прежде всего, "переделка" обычной монеты этого года в редкую разновидность) при таком пристальном изучении будут видны. Особенно, когда "стираются" или "добавляются" ягоды в узоре, обрабатывается гурт и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из обращения монеты – однако только выпущенные до 2003 года. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

