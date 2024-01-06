В Украине за $4 тыс. продается дом у границы с Польшей: как выглядит 4-комнатное жилье

В селе Хидновичи Львовской области, всего в 12 км от польской границы, продают дом, в котором есть четыре комнаты. Его стоимость составляет $4,3 тыс.

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Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Да, площадь дома составляет 60,8 квадратов. "Дом состоит из четырех жилых комнат, на территории есть летняя кухня, овин, конюшня и хозяйственные помещения. К дому подключен газ, отопление осуществляется газовыми конвекторами", – говорится в объявлении.

Дом нуждается в капитальном ремонте, хотя и пригоден к жилью. "Площадь земельного участка – 15 сотых земли. Продается с мебелью и техникой", – отмечают в объявлении.

Отметим, что в Украине за год резко выросли цены, как на аренду, так и на продажу квартир. Стоимость жилья в западных областях значительно выше (что связано с вопросами безопасности), при этом подорожали не только квартиры на вторичном рынке, но и новостройки.

Отметим, в Волынской области, селе Поромов (в нескольких километрах от польской границы), продают дом площадью 126 квадратов всего за 12 тыс. грн. Вместе с домом можно получить 9 соток земли.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине перечислили стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально поменялась.

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