В Украине за $4,3 тысячи продают дом на границе с Польшей: как выглядит жилье

В Украине, в селе Хидновичи Львовской области, за $4,3 тысяч продают дом рядом с польской границей. До Польши от указанного места – всего 12 км.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. "Продается дом в селе Хидновичи. Площадь – 60,8 м2. Дом состоит из четырех жилых комнат, на территории есть летняя кухня, столовая, конюшня и хозяйственные помещения", – говорится в объявлении.

Вместе с домом продается земельный участок площадью 15 соток, подключен газ, есть собственный колодец во дворе. Со временем воду с помощью насосов также можно провести в дом. Само здание нуждается в капитальном ремонте.

Напомним, одно из крупных столичных агентств недвижимости подсчитало: сейчас в среднем квадратный метр жилья в Киеве стоит 1,97 тыс. долларов. До полномасштабной войны – 2,02 тыс. долларов. Самое дешевое жилье в Деснянском районе (около 1,2 тыс. долларов), а самое дорогое – в Печерском (около 3,5 тыс. долларов).

Если перечислить в гривне, стоимость квартир в Украине выросла. Так, в январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в столице в гривневом эквиваленте стоила 2,4 млн грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (ибо цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за такую квартиру уже 3,3 млн грн. Перспектив для понижения цен немного. Квартиры в новостройках дорожают, курс доллара постепенно растет.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пересчитали стоимость квартир. Цены постепенно растут по всей стране. Ситуация кардинально изменилась.

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