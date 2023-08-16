В Украине взлетели цены на продукты за год: что подорожало больше всего

В Украине за год значительно выросли цены на продукты. В среднем стоимость продукции повысилась на 13,3%. Так, мясо и мясопродукты за год подорожали на 22%.

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В свою очередь цены на рыбу и морские продукты повысились на 17%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Стоимость сыра и кисломолочного сыра в Украине выросла на 13%, масла – на 12%. В свою очередь, молоко и хлеб подорожали на 10%.

При этом в июле 2023-го по сравнению с июлем 2022 года больше всего подорожали яйца – на 56,4%. На втором месте идут фрукты, которые этим летом подорожали на 25%.

Безалкогольные напитки в этом году прибавили в цене на 20% по отношению к июлю 2022 года. Не отстают и табачные изделия, подорожавшие на 17,2%, а алкоголь теперь дороже на 9%.

Как сообщалось, в Украине пересчитали цены на масло. К примеру, 15 августа бутылка на 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,02 грн, что более чем на 4 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн.

Как отмечают в "АПК-Информ", в июне в Украине был переработан минимальный объем подсолнечника с начала сезона-2022/23. Причина – понижение цен спроса на масло.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине пересчитали цены на хлеб. К примеру, 500-граммовый батон Киевский Нарезной подорожал почти на 1 грн – со среднеиюльских 24,75 грн до нынешних 25,72 грн.

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