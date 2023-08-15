В супермаркетах переписали цены: сколько теперь стоит популярный продукт
В Украине пересчитали цены на подсолнечное масло. К примеру, 15 августа бутылка на 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,02 грн, что более, чем на 4 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн.
Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях это масло продают по (бутылка на 850 мл):
- Auchan – 59,4 грн;
- Novus – 64,99 грн;
- Metro – 64,5 грн;
- Megamarket – 59,2 грн.
А вот масло "Щедрый Дар рафинированное" подешевело. Цены снизились почти на 4 грн за бутылку на 850 мл – со средних 60,62 грн до 56,67 грн. В магазинах его продают по (бутылка на 850 мл):
- Auchan – 54,3 грн;
- Metro – 49,9 грн;
- Varus – 65,8 грн.
Рекордное сокращение производства
Тем временем, сообщили в "АПК-Информ", в июне в Украине был переработан минимальный объем подсолнечника с начала сезона-2022/23. Причина – снижения цен спроса на подсолнечное масло.
При этом, подчеркивается, снижение объемов переработки может продолжиться. Ведь "некоторые переработчики планируют в июле-августе переключиться на переработку семян рапса".
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же за год – с июля-2022 по июль 2023 года – цены на подсолнечное масло снизились на 6,3%. При этом оно стало единственным подешевевшим продуктом.
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