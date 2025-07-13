В Украине взлетают цены на самый доступный летний фрукт: что произошло
В Украине сохранятся высокие цены на яблоки, которые традиционно являются самыми доступными для населения фруктами. Более того, садоводы прогнозируют подорожание фруктов нового урожая на 10-15%.
Аналогичный рост цен ожидается и на груши. Об этом рассказал директор крупной садовой корпорации Сергий Бойчук.
Причина подорожания популярных фруктов – потеря большой доли урожая весной из-за неблагоприятной погоды. При этом, по словам Бойчука, возместить ущерб за счет страхования садовым хозяйствам не удалось.
Цены на яблоки в Украине: почем продают килограмм
Согласно мониторингу цен на портале "Минфин", за последнее время в супермаркетах заметно выросли цены на разные сорта яблок, в частности:
- яблоко "Украинское" – с 48,47 грн/кг в мае до 74,78 грн/кг по итогам июня (+54,3%);
- яблоко "Айдаред" – с 70,68 до 95,3 грн/кг (+34,8%).
В июле заметного удешевления не произошло. Как показал мониторинг OBOZ.UA, 13 июля на оптово-розничных рынках яблоками украинского производства торгуют по ценам в среднем диапазоне 61-70 грн/кг. Отдельные торговые площадки установили такие расценки:
- продавцы на "Столичном" в Киеве 13 июля предлагают яблоки в среднем по 70 грн/кг;
- на рынке "Шувар" во Львове – от 36 до 75 грн/кг в зависимости от сорта, в среднем по 61 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом цены на популярные летние ягоды в Украине обновили рекорд. Причиной стали колоссальные потери урожаев в Восточной и Центральной Европе, а также Турции.
В то же время стремительно дешевеет малина. За неделю стоимость ягоды в оптовой закупке от фермеров упала сразу на 15%.
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