В Украине заметно подешевела летняя ягода: сколько тепер стоит в супермаркете и на рынке

В Украине заметно снижаются цены на одну из самых популярных летних ягод – малину. За неделю стоимость ягоды в оптовой закупке от фермеров упала сразу на 15% – до 160-250 грн/кг в зависимости от качества продукции. В крупных сетях супермаркетов малину 11 июля продают в среднем по 498 грн/кг, на оптово-розничых рынках – 200 грн/кг.

Видео дня

Как объясняют аналитики проекта EastFruit, к падению цен привело увеличение предложения малины на рынке. Вторая причина – благоприятные погодные условия.

"Практически все хозяйства приступили к сбору урожая данной ягоды. Также свои коррективы внесла и погода. Практически на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало скорейшему созреванию", – отмечают специалисты.

Впрочем, несмотря на снижение цен, малина все равно продается в среднем на 90% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство производителей полагают, что цены на ягоду продолжат снижаться.

Сколько стоит малина 11 июля

В крупных сетях супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, малину 11 июля продают в среднем по 498 грн/кг. Отдельные торговые сети выставили цены на малину в рамках 350-640 грн/кг:

"Новус" – 449 грн/кг;

"Сильпо" – 557 грн/кг (фасованная ягода);

"Варус" – 349,9 грн/кг (самая низкая цена на сегодняшний день);

"Фора" – 639,6 грн/кг (фасованная, самая высокая цена).

На оптово-розничных рынках стоимость ягоды традиционно ниже. К примеру:

продавцы на "Столичном" в Киеве 11 июля предлагают малину в среднем по 170 грн/кг;

"Шувар" во Львове – по 250 грн/кг;

"Початок" на Одесчине – 150-210 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом цены на популярные летние ягоды в Украине обновили рекорд. Причиной стали колоссальные потери урожаев в Восточной и Центральной Европе, а также Турции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!